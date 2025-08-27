본문 바로가기
김포시, 김포다담축제 대표 프로그램 '도끼 퍼포먼스 참가자' 모집

이종구기자

입력2025.08.27 12:29

9월 12일까지 선착순 200명
온라인 접수…선정자에 상품 지급

경기 김포시가 오는 9월 27일 개최되는 '2025 김포 다담축제'의 대표 프로그램인 '도끼 퍼포먼스' 참가자를 전국적으로 모집한다. 다담축제는 전국 유일무이의 도끼 축제로, 지난해 4만명의 참여자가 함께 하며 인기를 끌었다.

다담축제 도끼퍼포먼스 참가자 모집 홍보문. 김포시 제공

원본보기 아이콘

'도끼 퍼포먼스'는 중봉 조헌 선생의 역사적 외침인 '지부상소'를 현대적으로 재해석한 행사로, 참여자들이 직접 만든 '나만의 도끼'를 들고 힘찬 메시지를 외치며 축제의 열기를 높이는 퍼포먼스다.


이번 퍼포먼스는 9월 27일 오후 1시부터 2시까지 김포 아트빌리지 아트센터 광장에서 진행되며, 어린이부터 청소년, 가족, 친구 등 개인 및 2인 이상 팀 단위로 누구나 참여할 수 있다.

참가자는 종이, 플라스틱, 스티로폼 등 안전한 재료 또는 재활용품으로 제작한 '나만의 도끼'를 지참해 퍼레이드, 박 터트리기 대회 등 다양한 프로그램에 참여한다.


모집 인원은 선착순 200명이며, 신청은 27일부터 9월 12일까지 큐알(QR)코드를 통해 온라인으로 할 수 있다. 선정자에게는 소정의 상품이 지급되며, 행사 당일 추첨을 통한 선물 이벤트도 마련되어 있다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
