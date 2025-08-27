본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

SM, 청년 직무 멘토링 '궁금했슴' 개최

이이슬기자

입력2025.08.27 11:17

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
청년 직무 멘토링 ‘궁금했슴’ 단체 사진. 사진제공=SM엔터테인먼트

청년 직무 멘토링 ‘궁금했슴’ 단체 사진. 사진제공=SM엔터테인먼트

AD
원본보기 아이콘

SM엔터테인먼트가 서울 성수동 사옥에서 청년 직무 멘토링 프로그램 '궁금했슴'을 열었다고 27일 밝혔다.


이번 멘토링은 엔터테인먼트 업계 취업을 희망하는 청년들에게 현직자의 경험을 전하고, 진로 설계에 실질적인 도움을 주기 위해 마련됐다. 행사는 △A&R(Artists & Repertoire) ▲IP전략운영 ▲MD기획 ▲결산회계 ▲인사운영(채용) ▲총무Ⅰ(경영지원) ▲총무Ⅱ(부서관리) ▲팝업스토어 공간 운영 등 8개 분야로 나눠 진행됐으며, 멘토 1명당 5~10명의 멘티가 소그룹으로 매칭됐다.

올해로 6회째를 맞은 '궁금했슴'은 오전 기업 소개와 아이스 브레이킹에 이어 오후에는 100분간 소그룹 멘토링을 진행했다. 참가자들은 "엔터테인먼트 업계에 특화된 멘토링이 드물었는데, 원하는 직무 준비 방향을 알 수 있는 시간이었다"고 소감을 전했다. 멘토들 역시 "열정적인 청년들과의 대화가 영감을 줬다"며 "현장 경험을 나누며 상호 발전할 기회를 이어가고 싶다"고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

라이선스비만 1년에 5억…"돈 많이 깨지는데 규제폭탄이면 누가 하나" 곡소리[中에 안방 내준 자율주행] 라이선스비만 1년에 5억…"돈 많이 깨지는데 규제... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기