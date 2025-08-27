코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도

외국인과 기관이 순매도 하는 가운데 코스피가 3170선에서 횡보하고 있다.

코스피는 27일 오전 10시35분 기준 전거래일 대비 0.95포인트(0.03%) 하락한 3178.41을 기록했다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.20% 오른 3185.87로 출발한 후 외국인과 기관의 순매도로 하락전환했다. 이후 3170선에서 등락을 거듭하고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2470억원과 659억원을 순매도했다. 반면 개인은 2815억원을 순매수했다.

업종별로는 금속이 1.12% 하락하고 있다. 이 밖에도 통신, 섬유·의류 등도 빠지고 있다. 반면 운송장비·부품이 1.52% 오르고 있다. 또한 건설, 전기·가스 등도 소폭 상승하고 있다.

업종별로는 금속이 1.12% 하락하고 있다. 이 밖에도 통신, 섬유·의류 등도 빠지고 있다. 반면 운송장비·부품이 1.52% 오르고 있다. 또한 건설, 전기·가스 등도 소폭 상승하고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 100원(0.14%) 오른 7만400원에 거래됐다. 또한 HD현대중공업은 6.73%, 한화오션은 2.04% 뛰었다. 반면 SK하이닉스, LG에너지솔루션, 셀트리온, NAVER는 1% 이상 빠지고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 0.90포인트(0.11%) 하락한 800.76을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 722억원과 211억원을 순매도했다. 반면 개인은 955억원을 순매수했다.

업종별로는 오락·문화가 1.26% 밀리고 있으며 기타제조, 의료·정밀기기 등이 소폭 하락세다. 반면 운송장비·부품, 금속, 전기·전자 등은 소폭 오름세다.

시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 2.60% 밀린 43만1000원에 거래됐다. 또 파마리서치는 2.53% 밀렸으며 레인보우로보틱스, HLB, 클래시스, 에스엠은 1% 이상 빠지고 있다. 반면 리가켐바이오, 휴젤은 1% 이상 오르고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



