본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도

유현석기자

입력2025.08.27 10:45

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인과 기관이 순매도 하는 가운데 코스피가 3170선에서 횡보하고 있다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

코스피는 27일 오전 10시35분 기준 전거래일 대비 0.95포인트(0.03%) 하락한 3178.41을 기록했다.


이날 지수는 전거래일 대비 0.20% 오른 3185.87로 출발한 후 외국인과 기관의 순매도로 하락전환했다. 이후 3170선에서 등락을 거듭하고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2470억원과 659억원을 순매도했다. 반면 개인은 2815억원을 순매수했다.


업종별로는 금속이 1.12% 하락하고 있다. 이 밖에도 통신, 섬유·의류 등도 빠지고 있다. 반면 운송장비·부품이 1.52% 오르고 있다. 또한 건설, 전기·가스 등도 소폭 상승하고 있다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자 가 전거래일 대비 100원(0.14%) 오른 7만400원에 거래됐다. 또한 HD현대중공업은 6.73%, 한화오션은 2.04% 뛰었다. 반면 SK하이닉스 , LG에너지솔루션 , 셀트리온, NAVER는 1% 이상 빠지고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 0.90포인트(0.11%) 하락한 800.76을 기록했다.


투자자별로는 외국인과 기관이 각각 722억원과 211억원을 순매도했다. 반면 개인은 955억원을 순매수했다.


업종별로는 오락·문화가 1.26% 밀리고 있으며 기타제조, 의료·정밀기기 등이 소폭 하락세다. 반면 운송장비·부품, 금속, 전기·전자 등은 소폭 오름세다.


시총 상위종목에서는 알테오젠 이 전거래일 대비 2.60% 밀린 43만1000원에 거래됐다. 또 파마리서치 는 2.53% 밀렸으며 레인보우로보틱스, HLB, 클래시스 , 에스엠은 1% 이상 빠지고 있다. 반면 리가켐바이오, 휴젤은 1% 이상 오르고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

도시 삼킨 거대한 먼지 폭풍…美 애리조나 정전·결항 잇따라

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기