본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

경찰·노동청, '질식사고' 순천 레미콘 공장 압수수색

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.27 10:52

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

휴대전화·PC·유해물질 취급 자료 등 확보

지난 21일 오후 전남 순천시 한 레미콘 회사 내 간이탱크에서 작업자 3명이 쓰러져 있다는 신고가 접수돼 소방당국이 구조를 위해 탱크 해체작업을 하고 있다. 순천소방서 제공

지난 21일 오후 전남 순천시 한 레미콘 회사 내 간이탱크에서 작업자 3명이 쓰러져 있다는 신고가 접수돼 소방당국이 구조를 위해 탱크 해체작업을 하고 있다. 순천소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 21일 전남 순천시의 한 레미콘 제조업체에서 발생한 혼화제 저장탱크 유해가스 중독(질식) 사고와 관련, 경찰과 고용노동부가 27일 해당 업체에 대해 압수수색에 나섰다.


전남경찰청과 광주지방고용노동청 근로감독관 등 15명은 이날 오전 해당 업체를 대상으로 압수수색을 실시, 관계자 휴대전화, PC, 유해 물질 취급 및 보관 자료 등을 확보하고 있다.

앞서 이 공장에서는 혼화제 저장탱크 내부에서 작업하던 노동자 1명이 쓰러지자, 동료 2명이 구조에 나섰다가 함께 유해가스에 중독돼 총 3명이 사망하는 사고가 일어났다. 당시 1명은 심정지 상태로 구조돼 의식이 있는 채 병원으로 이송됐으나, 사흘 뒤 결국 숨졌다.


광주지방고용노동청은 이번 수사를 통해 시멘트 혼합 탱크 같은 밀폐공간 작업에서 보건 수칙이 제대로 준수됐는지, 또 유해 물질 관리가 적정하게 이뤄졌는지 면밀히 살펴볼 계획이다.


또 확보된 증거 자료를 토대로 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부에 대해 신속하고 엄정한 수사를 진행할 방침이다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령에 '질타' 받더니…야간근무 8시간 제한·3조3교대 도입하는 SPC 李대통령에 '질타' 받더니…야간근무 8시간 제한·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기