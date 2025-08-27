본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]범한퓨얼셀, 고객사 캐나다 잠수함 수주 기대감에 25%↑

김진영기자

입력2025.08.27 10:02

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

범한퓨얼셀 이 장 초반 강세다.


27일 오전 9시 50분 기준 범한퓨얼셀은 전일 대비 25%(4570원) 뛴 2만2850원에 거래되고 있다. 개장 직후 상한가를 찍기도 했다.

고객사인 한화오션 HD현대중공업 이 공동으로 입찰 중인 캐나다 잠수함 사업 최종 결선 후보에 올랐다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.


양사는 총 140억달러(약 20조원) 규모의 캐나다 잠수함 수주 사업에 함께 참여해 독일 기업과 함께 최종 결선인 숏리스트(적격 후보)에 이름을 올린 것으로 확인됐다.


캐나다 정부는 추가 사업자 평가를 거쳐 이르면 내년께 최종 사업자를 선정할 것으로 알려졌다. 범한퓨얼셀은 잠수함 공기불요추진체계(AIP)의 핵심 구성품인 연료전지모듈을 생산하는 업체다.

[특징주]범한퓨얼셀, 고객사 캐나다 잠수함 수주 기대감에 25%↑
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령에 '질타' 받더니…야간근무 8시간 제한·3조3교대 도입하는 SPC 李대통령에 '질타' 받더니…야간근무 8시간 제한·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기