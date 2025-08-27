[특징주]범한퓨얼셀, 고객사 캐나다 잠수함 수주 기대감에 25%↑

범한퓨얼셀 범한퓨얼셀 382900 | 코스닥 증권정보 현재가 22,000 전일대비 3,720 등락률 +20.35% 거래량 1,739,998 전일가 18,280 2025.08.27 11:13 기준 관련기사 [클릭 e종목]"범한퓨얼셀, K방산 통한 해외진출 기대"[클릭 e종목]"범한퓨얼셀, 잠수함용 연료전지 주목해야"'무탄소에너지' 깃발 내걸었지만…수소연료전지·충전소 더딘 걸음 전 종목 시세 보기 close 이 장 초반 강세다.

27일 오전 9시 50분 기준 범한퓨얼셀은 전일 대비 25%(4570원) 뛴 2만2850원에 거래되고 있다. 개장 직후 상한가를 찍기도 했다.

고객사인 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,100 전일대비 1,300 등락률 +1.21% 거래량 2,125,178 전일가 107,800 2025.08.27 11:13 기준 관련기사 [특징주]한화오션·HD현대중공업, 캐나다 잠수함 수주 기대감에 강세한미 정상회담 훈풍, 남북경협주 반등 모멘텀방산·조선 조정에 힘빠진 한화그룹주 ETF 전 종목 시세 보기 close 과 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 498,000 전일대비 30,000 등락률 +6.41% 거래량 420,404 전일가 468,000 2025.08.27 11:13 기준 관련기사 4배 투자금, 신용·미수대환, 대체거래소 지원… 활용 폭 넓힌 맞춤형 스탁론[특징주]한화오션·HD현대중공업, 캐나다 잠수함 수주 기대감에 강세코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close 이 공동으로 입찰 중인 캐나다 잠수함 사업 최종 결선 후보에 올랐다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

양사는 총 140억달러(약 20조원) 규모의 캐나다 잠수함 수주 사업에 함께 참여해 독일 기업과 함께 최종 결선인 숏리스트(적격 후보)에 이름을 올린 것으로 확인됐다.

캐나다 정부는 추가 사업자 평가를 거쳐 이르면 내년께 최종 사업자를 선정할 것으로 알려졌다. 범한퓨얼셀은 잠수함 공기불요추진체계(AIP)의 핵심 구성품인 연료전지모듈을 생산하는 업체다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



