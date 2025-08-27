[특징주]범한퓨얼셀, 고객사 캐나다 잠수함 수주 기대감에 25%↑

범한퓨얼셀 이 장 초반 강세다.
27일 오전 9시 50분 기준 범한퓨얼셀은 전일 대비 25%(4570원) 뛴 2만2850원에 거래되고 있다. 개장 직후 상한가를 찍기도 했다.
고객사인 한화오션 과 HD현대중공업 이 공동으로 입찰 중인 캐나다 잠수함 사업 최종 결선 후보에 올랐다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.
양사는 총 140억달러(약 20조원) 규모의 캐나다 잠수함 수주 사업에 함께 참여해 독일 기업과 함께 최종 결선인 숏리스트(적격 후보)에 이름을 올린 것으로 확인됐다.
캐나다 정부는 추가 사업자 평가를 거쳐 이르면 내년께 최종 사업자를 선정할 것으로 알려졌다. 범한퓨얼셀은 잠수함 공기불요추진체계(AIP)의 핵심 구성품인 연료전지모듈을 생산하는 업체다.
