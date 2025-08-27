본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

희망브리지, 美 구호단체와 영남권 산불 피해 돕기 나서

이경호기자

입력2025.08.27 09:10

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
희망브리지, 美 구호단체와 영남권 산불 피해 돕기 나서
AD
원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 미국의 재난 전문 구호 모금 기관 'CDP(Center for Disaster Philanthropy)'로부터 35만 달러(한화 약 4억8000만원)를 지원받아, 영남권 산불 피해 이재민 구호와 산림 복원 사업을 추진한다고 27일 밝혔다.


CDP는 2010년 미국 워싱턴D.C.에 설립된 국제 비영리기관이다. 전 세계 재난과 위기 상황에서 민간 기부를 촉진하고 장기적 회복을 지원한다.

이번 CDP의 지원으로 희망브리지는 산불 이재민들에게 ▲침구류·위생용품 등 맞춤형 구호물품 제공 등 이재민 지원 ▲산불 피해지 토종 수종 식재 등 산림생태복원에 나설 계획이다. 양 기관은 이번 협력을 통해 단기적 생계 회복과 장기적 회복력을 함께 구축·강화한다.


앞서 희망브리지는 2022년 동해안 산불 당시에도 CDP로부터 약 11만 달러(한화 약 1억5000만 원)를 지원받아, 강원·경북 지역 아동 180명을 대상으로 심리검사와 치료 프로그램을 진행한 바 있다.


희망브리지 신훈 사무총장은 "이번 지원은 국제 민간재난기금과 국내 재난구호 대표기관이 함께 만든 협력의 좋은 사례"라며 "국제사회와의 꾸준한 협력을 통해 희망브리지는 글로벌 재난복지 기관으로서 위상을 더욱 강화해 나가겠다"고 강조했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아이 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "아이 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

도시 삼킨 거대한 먼지 폭풍…美 애리조나 정전·결항 잇따라

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기