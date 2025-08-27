본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

인천공항, 외국 국적 기업인 대상 별도 입국심사대 운영

전영주기자

입력2025.08.27 09:10

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

31일부터 별도 입국심사대 도입
외국인 입국 시 평균 35분 소요

인천국제공항공사가 비즈니스 목적으로 입국하는 외국 국적 기업인의 대기시간 단축을 위해 오는 31일부터 별도 입국심사대를 운영한다고 27일 밝혔다.


인천국제공항공사

인천국제공항공사

AD
원본보기 아이콘

이번 조치는 국내투자 같은 목적으로 한국을 방문하는 외국 국적 기업인에 대한 입국심사 개선이 필요하다는 건의에 따른 조치다. 지난 6월13일 이재명 대통령 주재로 열린 경제단체·기업인 간담회에서 경제단체 건의사항으로 제기됐다. 내국인은 자동입국심사 이용 시 평균 2분 내외가 소요되나 외국인이 유인 입국심사대 이용 시 평균 24~35분이 소요돼 불편이 발생한다는 것이다.

이에 법무부와 국토교통부 등 정부는 관계기관 회의와 경제단체 간담회 등을 거쳐 국내 경제단체가 추천하는 외국 국적 기업인이 별도 입국심사대를 통해 신속하게 입국할 수 있도록 절차를 개선했다.


정부는 인천공항을 대상으로 오는 12월까지 본 제도를 시범운영한 뒤 운영결과를 토대로 국내 다른 공항으로의 확대 적용방안을 검토할 방침이다. 중장기적으로는 외국인도 자동출입국심사를 이용할 수 있도록 입국심사 체계를 개선할 계획이다.


이학재 인천국제공항공사 사장은 "이번 정부 정책 시행으로 외국 기업인의 인천공항 이용이 한층 더 편리해질 것으로 기대된다"며 "앞으로도 정부 정책에 적극 부응해 여객 편의를 개선해 나가겠다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아이 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "아이 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

도시 삼킨 거대한 먼지 폭풍…美 애리조나 정전·결항 잇따라

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기