인천공항, 외국 국적 기업인 대상 별도 입국심사대 운영

31일부터 별도 입국심사대 도입

외국인 입국 시 평균 35분 소요

인천국제공항공사가 비즈니스 목적으로 입국하는 외국 국적 기업인의 대기시간 단축을 위해 오는 31일부터 별도 입국심사대를 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 조치는 국내투자 같은 목적으로 한국을 방문하는 외국 국적 기업인에 대한 입국심사 개선이 필요하다는 건의에 따른 조치다. 지난 6월13일 이재명 대통령 주재로 열린 경제단체·기업인 간담회에서 경제단체 건의사항으로 제기됐다. 내국인은 자동입국심사 이용 시 평균 2분 내외가 소요되나 외국인이 유인 입국심사대 이용 시 평균 24~35분이 소요돼 불편이 발생한다는 것이다.

이에 법무부와 국토교통부 등 정부는 관계기관 회의와 경제단체 간담회 등을 거쳐 국내 경제단체가 추천하는 외국 국적 기업인이 별도 입국심사대를 통해 신속하게 입국할 수 있도록 절차를 개선했다.

정부는 인천공항을 대상으로 오는 12월까지 본 제도를 시범운영한 뒤 운영결과를 토대로 국내 다른 공항으로의 확대 적용방안을 검토할 방침이다. 중장기적으로는 외국인도 자동출입국심사를 이용할 수 있도록 입국심사 체계를 개선할 계획이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "이번 정부 정책 시행으로 외국 기업인의 인천공항 이용이 한층 더 편리해질 것으로 기대된다"며 "앞으로도 정부 정책에 적극 부응해 여객 편의를 개선해 나가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>