빗썸, 텔레그램 채널 5만명 돌파 기념…'비트코인·아이폰' 쏜다

빗썸이 공식 실시간 알림 텔레그램 채널 구독자 5만명 돌파를 기념해 신규 구독자 대상 특별 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

빗썸은 '빗썸 공식 실시간 알림' 텔레그램 채널을 운영 중이다. 가격 급등락, 대량 체결, 매수·매도세 급증, 김치프리미엄 종목, 공포·탐욕 지수, 입출금 중단 등 주요 신호를 자동 감지해 가상자산 시장 흐름을 실시간으로 전달하고 있다. 국내 가상자산거래소 중 최고 구독자 수를 자랑한다.

이번 이벤트는 빗썸 텔레그램 채널을 새롭게 구독하는 회원을 대상으로 한다. 신규 구독 후 빗썸 공식 홈페이지에서 이벤트 신청서를 제출하면, 별도 공지 시까지 신청자 전원에게 5000원 상당의 비트코인을 증정한다.

또한 해당 참가자 중 9월30일까지 빗썸 원화 마켓에서 1회 이상 거래를 완료한 회원에게는 추첨을 통해 아이폰 17을 증정한다. 추첨 대상자는 총 10명이며, 경품은 2025년 10월 중 지급될 예정이다.

비트코인은 이벤트 신청 월의 다음 달 10일에 빗썸 계정으로 자동 지급된다. 다만 해당 혜택은 1회 이상 가상자산 거래 후 출금 가능하다. 지급월 기준 다음 달 10일까지 거래 이력이 없을 경우 소멸된다. 아이폰 17 수령 시 발생하는 제세공과금은 본인 부담이다.

이벤트 참여를 위해서는 고객확인(KYC) 및 계좌 연결, 마케팅 수신 동의, 텔레그램 채널 구독, 그리고 이벤트 신청서 제출을 모두 완료해야 한다. 이벤트는 기간 내 1회만 신청 가능하다. 앞서 빗썸 텔레그램 오픈 이벤트에 참여해 혜택을 받은 경우 이번 이벤트 대상에서 제외된다.

자세한 내용은 빗썸 공식 홈페이지 또는 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.

빗썸 관계자는 "고객이 데이터를 바탕으로 합리적인 투자 결정을 할 수 있도록 적시성 있는 정보를 실시간으로 제공하고 있고, 그로 인해 투자자들의 많은 관심을 받고 있다"며 "이번 이벤트는 국내 가상자산거래소 중 구독자 수 1위에 보답하기 위한 감사의 의미로, 앞으로도 다양한 혜택을 통해 이용자 만족도를 높이겠다"고 말했다.





