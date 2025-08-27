넥센타이어, 가상 주행환경 '드라이빙 시뮬레이터' 구축

AI·VR 기술 접목…타이어 개발 정밀화

넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 5,830 전일대비 10 등락률 +0.17% 거래량 18,215 전일가 5,820 2025.08.27 11:01 기준 관련기사 [클릭 e종목]"넥센타이어, 하반기 기회…투자의견 상향"넥센타이어, 전기·내연차 장착 '엔페라 슈프림 EV루트'넥센타이어, 기아 EV6·타스만에 신차용 공급 확대 전 종목 시세 보기 close 는 서울 마곡 중앙연구소 '더넥센유니버시티'에 '드라이빙 시뮬레이터'를 구축했다고 27일 밝혔다.

넥센타이어는 서울 마곡 중앙연구소 '더넥센유니버시티'에 '드라이빙 시뮬레이터'를 구축했다고 27일 밝혔다. 넥센타이어 AD 원본보기 아이콘

드라이빙 시뮬레이터는 실제 주행 환경을 가상공간에서 수학적으로 정밀하게 구현하는 최첨단 장비다. 차량의 제원과 설정값을 실제 도로에서 운행하는 것처럼 적용할 수 있다. 이를 통해 다양한 주행 환경을 만들고 차의 가속 성능, 조향 반응, 제동력 등을 검증하는 시험이 가능하다.

넥센타이어는 드라이빙 시뮬레이터 도입으로 불필요한 시행착오를 최소화하고, 실차 시험과 시제품 생산을 줄여 비용 절감 효과와 기술 혁신이 빨라질 것을 기대하고 있다.

시간과 비용이 많이 드는 실차 주행 시험을 가상환경에서 대체하고, 한정된 공간에서 다양한 조건에서 제품을 평가할 수 있어 더욱 정밀한 타이어 개발이 가능하다. 완성차 제조사가 요구하는 신차용(OE) 타이어 성능 기준을 보다 신속하고 정밀하게 충족할 수 있을 것으로 기대된다.

특히 새로운 콘셉트 차량이나 고성능 차량용 타이어 개발에서 업체와의 협력도 한층 강화할 수 있을 것으로 보고 있다. 시제품 제작과 실차 시험 비중이 줄어들면서 탄소 배출 감축 효과도 기대돼 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천에도 기여할 수 있다.

넥센타이어는 드라이빙 시뮬레이터 도입을 기점으로 유한요소해석과 인공지능(AI) 기술을 접목한 '풀 버추얼 개발 프로세스'를 단계적으로 구축해 나갈 계획이다. 이를 통해 모든 테스트를 시뮬레이션으로 대체하는 것이 중장기적 목표다.

넥센타이어 관계자는 "드라이빙 시뮬레이터 구축은 자동차와 타이어의 가상 개발 전환 흐름에 선제적으로 대응하고, 미래 모빌리티 산업을 선도하기 위한 전략적 투자"라며 "가상현실과 인공지능을 접목해 연구개발 효율성과 정밀성을 높이고 ESG 경영에도 기여해 글로벌 경쟁력을 적극적으로 키워나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>