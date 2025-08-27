본문 바로가기
[날씨]남부지방 폭염특보…낮 최고기온 35도

임춘한기자

입력2025.08.27 07:28

수정2025.08.27 07:38

일부지역엔 소나기

수요일인 27일은 전남권, 경상권, 제주도를 중심으로 폭염특보가 발효되겠다.


대구 달서구 두류공원 2·28자유광장 바닥분수에서 어린이들이 물놀이하며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 낮 최고기온은 28∼35도로 예보됐다. 현재 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 24.3도, 인천 24.2도, 수원 22.5도, 춘천 23.2도, 강릉 26.8도, 청주 24.2도, 대전 23.0도, 전주 24.6도, 광주 24.8도, 제주 27.7도, 대구 23.8도, 부산 26.9도, 울산 24.3도, 창원 25.9도 등이다.

경북 북동 산지, 경북 북부 동해안에 오후에 비가 내리는 곳이 있겠고 충북 북부, 경남 중부 내륙, 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.예상 강수량은 강원 영동 5㎜ 안팎, 경북 북동 산지, 경북 북부 동해안 5∼10㎜, 강원 북부 산지, 충북 북부, 경남 중부 내륙 5∼20㎜, 제주도 5∼40㎜이다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼1.5ｍ이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
