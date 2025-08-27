본문 바로가기
다음 달 창덕궁서 'K-헤리티지 아트전' 개최

이종길기자

입력2025.08.27 09:00

전통 장인·현대작가 쉰한 명 참여

국가유산청은 다음 달 2일부터 7일까지 창덕궁 낙선재에서 'K-헤리티지 아트전'을 연다고 27일 밝혔다.


지난해 '낙선재遊_이음의 결' 전시 현장[사진=국가유산청 제공]

지난해 '낙선재遊_이음의 결' 전시 현장[사진=국가유산청 제공]

궁능유적본부 창덕궁관리소와 세이버스코리아·한국헤리티지문화재단, 빙그레가 '낙선재遊_이음의 합'을 주제로 마련한 민관 협력 전시다. 무형유산 전승자를 비롯한 전통 장인과 현대 작가 쉰한 명이 참여한다. 달항아리, 자수 병풍, 누비옷, 청자 등 전통예술과 현대적 해석이 어우러진 작품 140여 점을 선보인다. 전통과 현대가 어우러진 다채로운 작품을 통해 세대를 잇는 문화적 가치와 융합의 의미를 전한다.

전시 기간 창덕궁을 방문하는 관람객이라면 누구나 무료로 감상할 수 있다. 작품에 대한 자세한 설명을 듣고 싶다면 매일 세 차례(오전 11시, 오후 1시, 오후 3시) 운영되는 해설 프로그램에 참여하면 된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
