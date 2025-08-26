동의과학대, ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 최종 선정

2026~2027년 시범사업 운영…유학생 대상 원스톱 지원 체계 구축

동의과학대학교(총장 김영도)가 보건복지부와 법무부가 공동 추진하는 '외국인 요양보호사 양성대학' 사업에 최종 선정됐다고 26일 전했다.

이 사업은 국내 돌봄 인력 부족 문제를 해소하기 위해 지역 대학을 '외국인 요양보호사 양성대학'으로 지정, 유학생 모집부터 학위과정 운영, 자격 취득, 취업 연계까지 전 과정을 체계적으로 지원하는 제도다.

전국 24개 대학이 선정된 가운데 동의과학대학교는 2026년부터 2027년까지 2년간 시범사업을 운영한다. 선정 대학은 법무부·보건복지부의 가이드라인에 따라 맞춤형 한국어 교육을 포함한 요양보호사 학위 과정을 개설하고, 전문인력 양성을 위한 실습과 현장 교육을 체계적으로 진행하게 된다.

양성대학은 2026학년도 1학기부터 요양보호사 양성 학위과정을 운영하며 입학생 모집 시 '외국인 요양보호사 양성대학' 명칭을 사용할 수 있다. 법무부의 조기적응 프로그램 또는 사회통합 프로그램 대학연계과정 운영 희망 시 우대하고 유학생 대상 비자 발급 재정요건도 완화된다.

동의과학대학교는 K-글로벌학부 K-Care과를 통해 외국인 유학생 대상 요양전문학사 학위과정을 운영하며, 입학 단계부터 비자 발급, 한국어 교육, 현장 실습, 자격 취득, 취업 연계까지 이어지는 원스톱 지원 체계를 구축할 계획이다.

김태경 국제협력처장은 "이번 사업 선정은 동의과학대학교의 유학생 교육 시스템과 전문성이 국가적으로 인정받은 성과"라며, "맞춤형 교육을 통해 외국인 요양보호사를 체계적으로 양성하고 지역 노인의료복지시설과 연계해 지역 정주형 전문 인력 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 선정으로 동의과학대학교는 지역 정주형 글로벌 돌봄 인력 양성에 한층 박차를 가할 전망이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



