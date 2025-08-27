세종대, 'IEEE MetaCom 2025' 단독 주최

차세대 메타컴 연구 성과 공유

세종대학교가 27일부터 29일까지 서울 캠퍼스에서 세계 최대 전기전자 학회인 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)의 메타버스 플래그십 콘퍼런스 'IEEE MetaCom 2025'를 단독으로 개최한다.

이번 콘퍼런스는 메타버스, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 블록체인 등 첨단 기술 분야의 최신 연구 성과를 공유하고 미래 비전을 모색하는 자리다.

'IEEE MetaCom'은 매년 메타버스 컴퓨팅, 네트워킹, 응용 기술의 최신 동향을 다루는 세계적인 학술행사로, 이번 3회 차 행사는 한국을 대표하는 학술 행사로 주목받고 있다.

특히 올해 'IEEE MetaCom 2025'에서는 세종대 캠퍼스를 메타캠퍼스로 탈바꿈시켜 전 세계 학생들이 참여하는 'Student Challenge Program'을 처음으로 선보인다.

또한, 이번 콘퍼런스는 △메타버스 컴퓨팅 △메타버스 인공지능 기술 △블록체인 및 Web 3.0 △메타버스 보안 등 총 6개의 메타버스 관련 기술 트랙을 통해 글로벌 최신 연구 성과를 공유하고 심도 있는 논의를 이어간다.

아울러 이번 행사는 사물인터넷 기술에 대한 대학 연합 및 글로벌 선도 인력 양성을 추진하고 있는 사물인터넷 혁신융합대학의 후원으로 더욱 의미를 더한다. 세종대는 사물인터넷 혁신융합대학의 주관대학으로 참여하고 있다.

엄종화 세종대 총장은 "IEEE MetaCom 2025의 단독 개최는 우리 대학이 메타버스와 첨단 기술 분야에서 국제적 리더십을 발휘하고 있음을 보여주는 상징적인 사건"이라며 "이번 콘퍼런스를 통해 학생과 연구자들이 세계 무대에서 경쟁력을 강화하고, 미래 기술 발전을 선도할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

이번 콘퍼런스에 대한 자세한 내용은 콘퍼런스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





