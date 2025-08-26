본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중소기업 연합 봉사단, 평일 나눔릴레이 나서

이성민기자

입력2025.08.26 15:19

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"다양한 지역사회 봉사활동 추진"

중소기업사랑나눔재단이 운영하는 중소기업 연합 봉사단은 다음달 18일까지 서울역 쪽방상담소, 우리마포복지관, 옹달샘드롭인센터 등 서울시 내 6개 복지시설을 찾아가 봉사활동을 펼칠 예정이라고 26일 밝혔다.


봉사단은 '중소기업 손길로 세상을 따뜻하게'라는 슬로건 아래 중소기업계 종사자와 가족으로 구성된 봉사단체로, 2015년 5월 발대식을 거쳐 매월 셋째주 토요일에 복지시설을 찾아가 무료급식, 나들이, 청소 등 74차례 봉사활동을 진행했다.

중소기업중앙회

중소기업중앙회

AD
원본보기 아이콘

이번 활동은 중소기업중앙회 임직원으로 구성된 430명이 평일 2시부터 5시까지 일과시간을 내 총 9차례의 봉사활동을 진행할 예정이다. 서울역 인근 쪽방촌의 소화기 점검, 거동이 불편한 어르신 댁 청소 및 정리, 발달장애인과 함께 텃밭 가꾸기, 노숙인 무료급식을 위한 식자재 준비 및 배식 등 다양한 지역사회 봉사활동을 추진한다.

손인국 이사장은 "연합 봉사단의 활동이 중소기업계의 사랑나눔활동으로 확산해 지역사회에 잘 뿌리내리고 있다"며 "이번 평일 나눔 봉사활동을 통해 지역사회를 두루 살피고, 나눔 문화가 골고루 전파될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기