부산부민병원, 소화기내과 정대진 과장 영입

부산부민병원(병원장 최창화)은 오는 9월 1일부터 소화기내과 정대진 과장이 새롭게 부임해 진료를 시작한다고 25일 전했다.

정 과장은 위·대장 내시경, 소화기계 질환, 간담도 질환, 소화관 종양 분야에서 풍부한 임상 경험을 쌓아온 전문가다.

부산대학교 의학전문대학원을 졸업한 뒤 부산대병원에서 수련의·전공의를 거쳐 전임의로 근무했으며, 이어 부산대병원 진료교수와 내시경 전담의로 활동하며 환자 맞춤형 진료와 연구를 병행해왔다.

정 과장의 합류로 부산부민병원은 소화기내과 진료 역량을 한층 강화할 전망이다. 특히 ▲정기 내시경 검사 ▲위·대장질환 조기 발견과 치료 ▲간·췌담도 질환 관리 등 지역사회에 필수적인 진료 분야에서 체계적 서비스를 제공할 계획이다.

최창화 병원장은 "정대진 과장의 부임으로 소화기내과 진료 경쟁력이 높아질 것"이라며 "환자 중심의 진료를 통해 지역사회에 기여하는 종합병원의 역할을 이어가겠다"고 말했다.





