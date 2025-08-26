한경협·경총 추천 외국 기업인, 입국심사 빨라진다

국토부·법무부, 입국심사 개선 추진

이달 말부터 사업 목적으로 우리나라를 찾는 외국인의 입국심사 대기시간이 줄어든다.

국토교통부와 법무부는 오는 31일부터 이러한 조치를 시행하기로 했다고 밝혔다. 한국경제인협회를 비롯해 한국중견기업연합회, 한국경영자총협회, 한국무역협회, 주한미국상공회의소, 주한유럽연합상공회의소 등 6개 단체가 추천하는 외국 국적 기업인이 대상이다. 따로 마련된 입국심사대를 통해 빠르게 입국할 수 있도록 절차를 개선했다.

현재 우리나라 국민은 자동출입국심사 이용 시 평균 2분 안팎이면 된다. 내국인 대상 유인 입국심사대를 이용하면 평균 5분, 최대 24분가량 걸린다. 다만 대다수 외국인은 유인 입국심사대를 이용하면 평균 24~35분 정도 걸린다. 최대 92분까지 걸리는 사례도 있었다.

정부는 31일부터 올해 12월까지 인천국제공항을 대상으로 우대 입국심사대를 시범 시행한 후 운영결과를 보고 김포·김해 등 다른 공항으로 확대 적용하는 방안을 검토하기로 했다. 길게는 일반 외국인도 자동출입국심사를 이용할 수 있도록 심사체계를 개선해 나갈 계획이다.

정성호 법무부 장관은 "외국 기업인 입국심사 개선 제도를 통해 국내 기업의 글로벌 네트워크 형성을 지원하고 외국 기업인의 활발한 국내 활동과 기업 투자를 돕겠다"라고 말했다. 김윤덕 국토부 장관은 "국내 기업과 외국 투자자 간의 경제 교류나 협력 기회가 확대되고 나아가 국가 경제 전반의 활력을 끌어올리는 데 기여하길 바란다"고 말했다.





