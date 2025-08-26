26일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 6.3원 오른 1391.0원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 6.3원 오른 1391.0원 개장
2025년 08월 26일(화)
26일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 6.3원 오른 1391.0원에 개장했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1조5000억 자산가 된 테니스 황제
[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성"
트럼프 '숙청·혁명' 주장에 李대통령 "특검이 한국군 확인한 것"…트럼프 "오해였다" 정정
"제주도 휴가 가서 맛있게 먹었는데"…고기 원산지 속인 제주 식당들 적발
"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래
"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'
한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'
서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'
반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유
"펜 멋져, 가져갈 거냐" 트럼프 돌발요청李 대통령, 즉석 선물