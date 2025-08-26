본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"수집가에게 인기" 조폐공사, 올해 현용주화세트 한정 판매

대전=정일웅기자

입력2025.08.26 08:55

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국조폐공사는 27일부터 조폐공사 쇼핑몰을 통해 '2025년 현용주화세트'를 한정 판매한다고 26일 밝혔다.


현용주화세트. 한국조폐공사 제공

현용주화세트. 한국조폐공사 제공

AD
원본보기 아이콘

현용주화세트는 당해 연도에 생산된 주화를 특별 제작한 케이스에 담은 기념품이다. 주화 수집가들 사이에서 오랫동안 사랑받아 온 대표적인 주화 제품이다.

한정 생산되는 주화세트의 희소성에 해마다 새로운 디자인으로 선보이는 고급 케이스의 어우러짐이 인기를 모으는 배경으로 꼽힌다.


올해는 케이스 전면에는 밤하늘의 별 아래서 은은하게 빛나는 경복궁 야경 실사를 담았다. 내부에는 올해 생산된 1원, 5원, 10원, 50원, 100원, 500원 주화가 원형으로 배치됐다. 주화를 투명 아크릴 케이스에 담아 앞뒷면을 모두 감상할 수 있게 한 것도 특징이다.


현용주화세트는 1세트당 7700원으로 부담 없이 구입해 소장할 수 있다. 구매는 조폐공사 쇼핑몰에서만 가능하다.

성창훈 조폐공사 사장은 "올해 현용주화세트는 합리적 가격으로 수집의 즐거움을 누릴 수 있도록 제작됐다"며 "수집가 뿐 아니라 한국을 찾은 외국인 관광객, 지인 선물용으로도 인기가 높을 것으로 예상한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성" [속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

"펜 멋져, 가져갈 거냐" 트럼프 돌발요청李 대통령, 즉석 선물

"무리한 발주 제동" 공사비·기간 이의제기권…발주처 외면 못한다

새로운 이슈 보기