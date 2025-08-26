"수집가에게 인기" 조폐공사, 올해 현용주화세트 한정 판매

한국조폐공사는 27일부터 조폐공사 쇼핑몰을 통해 '2025년 현용주화세트'를 한정 판매한다고 26일 밝혔다.
현용주화세트는 당해 연도에 생산된 주화를 특별 제작한 케이스에 담은 기념품이다. 주화 수집가들 사이에서 오랫동안 사랑받아 온 대표적인 주화 제품이다.
한정 생산되는 주화세트의 희소성에 해마다 새로운 디자인으로 선보이는 고급 케이스의 어우러짐이 인기를 모으는 배경으로 꼽힌다.
올해는 케이스 전면에는 밤하늘의 별 아래서 은은하게 빛나는 경복궁 야경 실사를 담았다. 내부에는 올해 생산된 1원, 5원, 10원, 50원, 100원, 500원 주화가 원형으로 배치됐다. 주화를 투명 아크릴 케이스에 담아 앞뒷면을 모두 감상할 수 있게 한 것도 특징이다.
현용주화세트는 1세트당 7700원으로 부담 없이 구입해 소장할 수 있다. 구매는 조폐공사 쇼핑몰에서만 가능하다.
성창훈 조폐공사 사장은 "올해 현용주화세트는 합리적 가격으로 수집의 즐거움을 누릴 수 있도록 제작됐다"며 "수집가 뿐 아니라 한국을 찾은 외국인 관광객, 지인 선물용으로도 인기가 높을 것으로 예상한다"고 말했다.
