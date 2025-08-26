문체부 성수동에서 '2025 청년문화주간' 개최

청년 위한 이야기콘서트·강연·공연 열려

문화체육관광부는 오는 29~30일 서울 성수동 복합문화공간에서 '2025 청년문화주간'을 개최한다고 26일 밝혔다.

청년문화주간은 '청년이 성장할 수 있는 문화적 기반 마련'이라는 정책 방향을 반영해 청년의 삶과 현실을 문화 차원에서 진단·공감하고, 청년세대 인식 파악 및 의견 수렴을 하기 위한 축제의 장이다.

올해 청년문화주간 주제는 '청년문화사용법: 네 개의 방'이다. 청년들이 탐색-연결-영감-실행의 네 단계를 거치며, 스스로의 취향과 삶의 방식을 발견하고 '나만의 문화사용법'을 설계할 수 있도록 기획했다. 특히 청년 유동 인구가 많은 성수동에 각 단계를 경험할 수 있는 공간으로 '탐색의 방', '연결의 방', '영감의 방', '실행의 방' 등 네 개의 방을 마련했다. 이를 통해 청년들에게 문화를 새로운 시각으로 접하고, 미래를 상상해 볼 기회를 제공한다.

이 중 영감의 방에서는 다양한 분야의 연사와 청년 예술인을 만날 수 있는 이야기콘서트와 강연, 공연이 마련된다. 이야기콘서트에서는 ▲'널위한 문화예술'의 이지현 대표와 프렌트립의 임수열 대표, 툰스퀘어의 이호영 대표가 '새로운 방식으로 일을 만드는 사람들'을 주제로, ▲케이팝 안무가 효진초이가 '나의 선택이 늘 정답은 아니지만'을 주제로, ▲민음사의 조아란 부장과 김겨울·정용준 작가가 '작가의 문장이 세상에 닿기까지'를 주제로, ▲전(前) 기아타이거즈 윤석민 투수가 '무대는 바뀌었지만, 여전히 준비 중'을 주제로 다양한 삶에 대한 이야기를 전한다.

아울러 ▲최신 유행 소식지를 발행하는 캐릿의 강지혜 편집자가 '요즘 청년 취향의 방향'을 주제로, ▲인공지능 신생기업 뤼튼테크놀로지스의 김지섭 실장이 '인공지능을 잘 쓰는 감각'을 주제로 강연한다. 자작 가수 김마리와 힙합 듀오 이짜나언짜나, 국악기반 전자밴드 '64크사나(ksana)', 스타벅스코리아의 청년 문화예술 인재 후원 사업인 '별빛라이브'를 운영하는 인더케이브의 견민정 대표와 밴드 집섬의 공연도 열린다.

탐색의 방과 연결의 방, 실행의 방에서도 다채로운 행사가 진행된다. 탐색의 방에서는 문화 성향 찾기, 문화 열쇠고리(키링) 제작소 등을 통해 청년 스스로의 관심사와 취향을 발견할 수 있게 했다. 연결의 방에서는 문학·체육·음악 등 다양한 청년 동아리 부스를 만나며 경험을 넓힐 수 있는 자리를 마련했다. 문체부 청년보좌역이 운영하는 온라인 청년정책 제안 플랫폼 '청년소리의 정원' 홍보관도 열어 청년의 의견을 정책 제안으로 연결할 예정이다. 실행의 방에서는 이렇게 탐색하고 연결한 결과를 실제 행동으로 옮길 수 있도록 나만의 기록법, 손글씨 꾸미기, 운동 체험 등으로 청년들이 직접 문화 경험을 쌓을 기회를 제공한다.

이번 청년문화주간은 무료로 운영되며, 누구나 오는 28일까지 네이버예약 누리집을 통해 사전에 참여 신청을 할 수 있다.

이정미 문체부 문화정책관은 "올해 청년문화주간이 청년들에게 자신의 삶을 문화로 풍성하게 채우는 기회가 되길 바란다"며 "문체부는 앞으로도 청년과 가까운 곳에서, 청년이 문화를 즐기고, 가능성을 넓혀가며, 문화를 통해 미래를 꿈꿀 수 있도록 든든한 기반을 마련해 나가겠다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>