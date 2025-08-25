여주시, 소상공인 배달앱·쇼핑몰 진출 무료 디지털 역량 교육 개강

경기 여주시가 2025년 중소벤처기업부 주관 특성화시장 육성사업 공모에 선정되어 본격적으로 '디지털전통시장' 추진에 들어간 가운데 지난 22일 사업의 시작으로 여주시 사회적공동체지원센터에서 관내 소상공인 40여 명이 모인 가운데 배달앱·쇼핑몰 진출 무료 디지털 역량 교육을 개강했다.

여주시 소상공인을 대상으로 한 배달앱·쇼핑몰 진출 무료 디지털 역량 교육은 최근 오프라인뿐만이 아닌 온라인 판로와 매출이 대두되는 시장의 흐름에서 상인의 온라인 역량을 강화하고 자립적 운영을 지원하는 교육이다.

첫 교육에서는 웜앤러너 정윤미강사가 CS 온라인고객만족을 위한 친절교육을 다루고, 롯데ON과 경기도 주식회사에서 운영 중인 배달특급 입점 설명, 브랜드스토리HK 서상원 대표의 소상공인 마인드셋 CS전략 등 온라인 입점에 관심있는 소상공인들이 새로운 판로 확장에 한층 더 가까이 다가갈 수 있는 교육 내용을 강의했다.

다음 교육은 2차 8월 26일(버드온컴퍼니 박초롱 강사), 3차 8월 29일(아이탑 대표 정태열 강사)로 이어지며, 내 점포에 맞는 온라인 진출방법 결정, 스마트폰으로 상품촬영·편집 팁, AI를 활용한 우리가게 성장 전략 등 실용적인 교육내용으로 교육생들과 만날 예정이다.

김영수 일자리경제과장은 이날 교육에 앞서 "다양해지는 업종과 고객 접점에 맞서 오프라인뿐만이 아닌 온라인 쇼핑몰 판로개척도 중요해지고 있다"며 "이번 교육이 방문해주신 소상공인분들의 사업성장과 경쟁력 강화에 든든한 힘이 되길 기원한다"고 말했다.

소상공인 무료 디지털 역량 교육에 대한 자세한 내용 및 교육 신청 방법은 여주시 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의 사항은 여주시청 일자리경제과로 하면 된다.





