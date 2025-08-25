[포토] 광주시, 주민자치회 입법 촉구 결의대회

25일 오후 시청 대회의실에서 열린 주민자치회 입법 촉구 결의대회에서 강기정 광주시장과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>