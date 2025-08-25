김문수, 정청래 '정정·사과 요구'에 "자신부터 돌아봐야"

정청래 "사과 않으면 법적조치"

김문수 "언행 멈추고 자중하길"

김문수 국민의힘 당대표 후보는 25일 정청래 더불어민주당 대표가 과거 주한 미국 대사관저 농성 관련 '수류탄·쇠 파이프' 발언은 허위라며 내용 정정을 요구하자 "남을 탓하기 전에 먼저 자신을 되돌아보기 바란다"고 맞받아쳤다.

김 후보는 이날 입장문을 내고 "지금은 한미정상회담을 앞두고 한미 관계를 더욱 발전시키기 위해 총력을 기울여야 할 때"라며 "정 대표는 여당 대표로서 한미 동맹에 악영향을 끼치는 언행을 멈추고 자중하기 바란다"고 당부했다.

김문수 국민의힘 당 대표 후보가 20일 서울 여의도 중앙당사에서 김건희특검의 중앙당사 압수수색에 반대하며 8일째 농성을 이어가고 있다. 2025.8.20 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

앞서 정 대표는 이날 김 후보가 과거 자신이 주한미국 대사관 점거 사건 당시 수류탄과 쇠 파이프를 사용했다고 주장한 데 대해 정정 및 사과를 요구했다. 그는 사회관계망서비스(SNS)에 김 후보가 '정 대표가... 수류탄을 던지고 쇠 파이프로 현관문을 다 깨고 대사관저에 불을 지르는 아주 흉악한 분이다'라고 했는데, 수류탄을 던지거나 현관문을 다 깨거나 불을 지른 적도 없다"며 "정정 사과하지 않으면 법적 조치하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 지난 10일 국민의힘 당 대표 선거 후보자 TV토론에서 "정청래 같은 사람이 극좌"라며 "(미국) 대사관 가서 쇠 파이프로 현관문 부수는 사람이 극좌 테러리스트지 부정선거 음모론자가 무슨 불을 질렀나 폭력을 행사했느냐"고 주장한 바 있다.

실제 정 대표는 1989년 전국대학생대표자협의회 소속으로 주한 미국 대사관저 점거 농성 사건을 주도해 국가보안법 위반 혐의로 징역 2년을 선고받고 수감된 적 있다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



