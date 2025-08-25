민주당 창원시의원단 "액화수소플랜트 정상화 해결책 먼저, 특위 구성 추진"

경남 창원특례시의회 더불어민주당 의원단이 액화수소플랜트 사업 관련 특정감사 결과 발표를 요구한 국민의힘 측을 향해 정치적 공세를 중단하라고 촉구했다.

민주당 시의원단은 25일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "경남경찰청에 관련 수사 의뢰를 해 놓은 상태에서 감사 결과 발표를 압박하는 건 절차적 모순이며 진상 규명보다 정치적 공세에 무게를 둔다는 인상을 줄 수밖에 없다"고 주장했다.

이어 "이 사업을 바로 세우기 위해서는 모든 주체가 정치적 입장 차이를 넘어 실질적 해결책 마련에 나서야 한다"고 강조했다.

경남 창원특례시의회 더불어민주단 의원단이 액화수소플랜트사업 관련 정상화 관련 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자

그러면서 "창원시는 채무부존재 확인 소송을 재검토할 필요가 있다"며 "소송이 이어지면 대주단과의 협력적 논의에 장애가 될 수 있다"라고도 했다.

이들은 "소송을 정리하고 신뢰성 있는 협의 자리를 마련하는 게 시민 피해를 최소화하고 사업 정상화에 도움이 될 것"이라고 말했다.

특히 "창원시가 대주단을 상대로 채무부존재 소송을 하는 건 창원시가 이 사업에 책임이 없다는 말"이라며 "대주단 입장에선 책임이 없다는 창원시와 협상 테이블에 앉을 이유가 없다"고 지적했다.

의원단은 "창원시가 책임이 있다는 걸 인정하고 대주단과 앉아 협상해야 한다"며 "시장 권한대행이 적극적으로 나서 책임감 있는 행정을 보여주길 바란다"고 요구했다.

아울러 "향후 이 액화수소플랜트사업 정상화를 위한 특별위원회 협의체 구성을 국민의힘 의원단에 제안할 예정"이라며 "사업을 정상화하려면 국힘과 민주당이 함께 가야 한다"고 했다.

두산에너빌리티 경남 창원공장 내 국내 최초 수소액화 플랜트가 준공됐다. 경남도청 제공

창원 액화수소플랜트사업은 2019년 전국 최초로 추진된 액화수소 생산 및 공급시설로, 창원산업진흥원과 두산에너빌리티, 한국산업단지공단이 공동 출자해 2020년 4월 설립한 특수목적법인 '하이창원'이 시설 운영을 맡았다.

하이창원은 사업비 1050억원 중 710억원을 프로젝트 파이낸싱(PF)로 조달해 2021년 7월 두산에너빌리티 창원공장 내 하루 5t 규모의 액화수소를 생산하는 설비를 착공해 2023년 8월 준공했다.

당초 플랜트에선 하루 5t, 연간 최대 1825t의 액화수소를 생산해 인근 연구기관, 기업, 수소충전소 등에 공급하기로 계획됐으나 수요처 발굴 부진, 가동률 저하 등으로 운영이 중단됐다가 올해 6월 말부터 상업 운영이 시작됐다.

이 과정에서 하이창원은 채무불이행(디폴트)을 선언했고 하이창원에 710억원을 빌려준 대주단이 법인과 시설을 인수하면서 진흥원 측에 지난 6월 27~30일 생산한 액화수소 20t의 대금 3억 3000만원을 청구했다.

또 7월 생산분 155t에 대한 26억원도 두 차례 나눠서 지급하라고 요구했다.

앞서 창원산업진흥원은 하루 5t 규모의 액화수소를 의무 구매하기로 확약했으나 그간 수요처를 확보하지 못해 현재 연간 300억원 상당을 대주단에 지급해야 할 처지가 됐다.

최근 진흥원은 액화수소 대금 일부를 먼저 지불하고 대주단과 사업 정상화 방안을 협의하려는 것으로 알려졌다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



