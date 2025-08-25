25일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후3시30분 기준 전 거래일 대비 8.5원 내린 1384.7원에 마감했다.
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
원·달러 환율 8.5원 내린 1384.7원 마감
2025년 08월 25일(월)
