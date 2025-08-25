본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

이윤숙 작가, 순천 '기억공장 1945'서 개인전

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.25 16:15

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9월 25일까지…'야생화-춤을 추다' 주제

이윤숙 작가 작품 '춤을 추다'.

이윤숙 작가 작품 '춤을 추다'.

AD
원본보기 아이콘

야생화를 주제로 꾸준히 작품 활동을 이어온 이윤숙 작가가 제22회 개인전을 열고 있다. 지난 21일 시작한 이번 전시는 전남 순천 '기억공장 1945' 전시실에서 오는 9월 25일까지 이어진다.


작가는 이번 전시에서 '야생화 - 춤을 추다'라는 주제로 자연 속에서 저절로 피어나는 꽃의 강인함과 서정을 담아냈다. 혹독한 계절을 이기고 피어나는 작은 꽃잎들을 통해 삶의 순환, 희망과 사랑의 메시지를 전한다.

이 작가는 작가노트를 통해 "야생화는 우리 삶에 부족한 진솔한 대화와 사랑의 언어를 일깨워주는 자연의 선물"이라며, 작품 속 풀꽃들의 군무를 통해 미래로 향하는 활기찬 기운을 꿈꾸었다고 밝혔다.


이번 전시는 자연과 인간의 연결, 그리고 삶의 서정을 담아내며, 관람객들에게 야생화가 전하는 특유의 의미를 전하는 시간이 될 것으로 기대된다.


호남대 미술학과와 대학원을 졸업한 이 작가는 순천미술대전, 전남미술대전, 남농미술대전, 소치미술대전 심사위원을 역임했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

"너무 비싸"…찜통 더위에 달궈진 '국민 횟감' 가격

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기