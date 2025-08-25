이윤숙 작가, 순천 '기억공장 1945'서 개인전

9월 25일까지…'야생화-춤을 추다' 주제

이윤숙 작가 작품 '춤을 추다'. AD 원본보기 아이콘

야생화를 주제로 꾸준히 작품 활동을 이어온 이윤숙 작가가 제22회 개인전을 열고 있다. 지난 21일 시작한 이번 전시는 전남 순천 '기억공장 1945' 전시실에서 오는 9월 25일까지 이어진다.

작가는 이번 전시에서 '야생화 - 춤을 추다'라는 주제로 자연 속에서 저절로 피어나는 꽃의 강인함과 서정을 담아냈다. 혹독한 계절을 이기고 피어나는 작은 꽃잎들을 통해 삶의 순환, 희망과 사랑의 메시지를 전한다.

이 작가는 작가노트를 통해 "야생화는 우리 삶에 부족한 진솔한 대화와 사랑의 언어를 일깨워주는 자연의 선물"이라며, 작품 속 풀꽃들의 군무를 통해 미래로 향하는 활기찬 기운을 꿈꾸었다고 밝혔다.

이번 전시는 자연과 인간의 연결, 그리고 삶의 서정을 담아내며, 관람객들에게 야생화가 전하는 특유의 의미를 전하는 시간이 될 것으로 기대된다.

호남대 미술학과와 대학원을 졸업한 이 작가는 순천미술대전, 전남미술대전, 남농미술대전, 소치미술대전 심사위원을 역임했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>