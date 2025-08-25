본문 바로가기
고령군, 하반기 평생교육 정기강좌 수강생 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.25 13:24

능력향상·인문교양·문화예술 등 총 12개 강좌 운영

고령군(군수 이남철)은 오는 8월 20일부터 29일까지 2025년 하반기 평생교육 정기강좌 수강생을 모집한다고 25일 전했다.


이번 정기강좌는 군민 누구나 쉽게 배움을 누릴 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하고 학습공동체 조성에 초점을 맞췄다. 모집 프로그램은 ▲능력향상 5개 강좌 ▲인문교양교육 2개 강좌 ▲문화예술교육 5개 강좌 등 총 12개 강좌며 모집 인원은 205명이다.

강좌는 오는 9월 15일부터 순차적으로 개강하고 12월 12일까지 12주 과정으로 운영된다. 수강 신청은 대가야문화누리 가족행복과를 방문하거나 고령군 평생교육포털 온라인으로 가능하다. 수강료는 월 5000원이며 수업에 따른 재료·교재비는 별도 부담해야 한다.


이남철 고령군수는 "급변하는 사회 속에서 군민들이 양질의 평생학습을 받을 수 있도록 다양한 강좌를 마련했다"며, "많은 군민의 관심과 참여를 바란다"고 전했다.

고령군 하반기 평생교육 정기강좌 수강생 모집 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
