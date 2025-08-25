네이버클라우드, 5개 대학과 '국대 AI' 인재양성 협약…연구 지원

카이스트·서울대·포스텍·고려대·한양대와 협약

네이버클라우드는 과학기술정보통신부가 추진하는 독자 AI 파운데이션 모델(국가대표 AI) 프로젝트의 일환으로 한국과학기술원(KAIST), 서울대학교, 포항공과대학교, 고려대학교, 한양대학교 등 5개 대학과 산학 협력을 위한 컨소시엄 협약식을 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 협약식에서는 프로젝트를 총괄하는 성낙호 네이버클라우드 하이퍼스케일 기술총괄이 사업 추진 방향을 설명하고 산학 협력 운영 방안을 논의했다.

네이버클라우드는 '산학협력 레지던시 프로그램'을 통해 컨소시엄에 소속된 석박사 과정 학생 30~40여 명이 연구에만 전념할 수 있는 환경을 지원하는 동시에 AI 모델 개발 및 응용 연구를 공동으로 추진할 계획이다.

이를 통해 학생들에게는 실제 산업 현장에서의 모델 개발 경험을 제공하고 기업에는 우수 인재를 조기 발굴·확보할 기회를 마련해 산학이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.

이번 협약은 AI 인재가 기업 현장에서 성장하고 학계 연구가 산업으로 확장되는 양방향 성장 모델이라는 점에서 의미가 크다고 네이버클라우드는 강조했다.

이번 컨소시엄에는 글로벌 영상 멀티모달 AI 스타트업 트웰브랩스도 참여한다. 네이버클라우드는 음성·언어 기반 기술에 트웰브랩스의 비전 AI 역량을 더할 계획이다.

성 총괄은 "이번 컨소시엄은 기업과 학계가 각자의 강점을 결합해 미래 AI 인재를 양성하고, 국가 차원의 기술 주권과 글로벌 경쟁력을 강화하는 중요한 토대가 될 것"이라며 "이를 통해 단순한 기술 개발을 넘어 국민 누구나 체감할 수 있는 AI 활용 경험으로 이어질 수 있도록 완성도를 높여갈 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



