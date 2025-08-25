'우표계의 모나리자' 내달 코엑스서 만나볼 기회

내달 서울 코엑스에서 세계우표전시회가 열린다.

우정사업본부(이하 우본)는 내달 17~21일 서울 코엑스 마곡에서 '세계우표전시회 필라코리아 2025'를 연다고 25일 밝혔다.

'1센트 마젠타' 우표가 내달 17∼21일 '세계우표전시회 필라코리아 2025'에서 공개 전시된다. 우정사업본부 제공

전시회는 우표로 각 나라의 역사와 문화를 홍보하고 국가 간 교류를 확대하기 위해 10년마다 열린다.

특히 올해 전시회에서는 세계에서 가장 고가의 우표로 평가받는 '1센트 마젠타' 우표를 국내 최초로 만나볼 수 있다.

이 우표는 1856년 영국령 기아나(현 가이아나)에서 폭풍으로 우표가 공급되지 않을 때 우체국장이 소량 발행해 사용한 임시 우표다. 현재는 단 1장만 남아 있어 희소가치가 높다.

2021년 뉴욕 소더비 경매에서 이 우표는 830만달러(한화 기준 당시 115억원)에 낙찰돼 세계에서 가장 비싼 우표로 등극했다. 1센트 마젠타 우표는 '우표계의 모나리자'라는 별칭도 가졌다.

전시회에서는 국내 최초 발행 우표 '문위우표' 등 수억 원을 호가하는 다수의 희귀우표도 만나볼 수 있다.

우본은 전시회 관람객이 각각의 우표가 가진 역사적 가치와 희소성을 체험하는 동시에 전 세계의 '우취 문화'를 관람하는 시간을 갖게 될 것이라고 소개했다.

전시회에서는 '1센트 마젠타'와 '문위 우표'를 포함해 세계 65개국에서 출품한 우수 우표 작품 총 20만여 장이 전시된다.

조해근 우본 본부장은 "전시회는 우표를 통해 세계의 역사와 문화를 교류하는 국제 행사"라며 "이번 전시를 통해 우표의 가치를 새롭게 조명하고 국민이 일상에서 문화를 즐기는 기회를 넓혀가길 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



