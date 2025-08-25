내란특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장 압수수색

박 전 장관, ‘내란 방조’ 등 혐의… 자택 압수수색

심 전 검찰총장, 尹 구속 취소 ‘즉시 항고’ 안 한 혐의

내란 특별검사팀(특별검사 조은석)이 25일 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장에 대한 압수수색에 나섰다. 전직 법무부 장관과 검찰총장에 대해 동시 압수수색이 진행된 것은 이번이 처음이다.

특검팀은 이날 오전 9시30분부터 법무부와 대검찰청, 서울구치소는 물론 박 전 법무부 장관과 심 전 검찰총장에 대한 압수수색을 진행하고 있다. 박 전 장관의 자택은 압수수색 대상에 포함됐지만, 심 전 검찰총장에 대해선 자택을 제외한 휴대전화 등에 대해서만 압수수색이 이뤄졌다. 현재 공실인 검찰총장 집무실도 압수수색 대상에 포함됐다.

박 전 장관은 윤 전 대통령의 불법 비상계엄 선포를 막지 못하고 방조·가담한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 당일 윤 전 대통령이 자신의 계획을 알리기 위해 최초로 불렀던 6명의 국무위원 중 한명이다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



