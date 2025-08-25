본문 바로가기
내란특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장 압수수색

허경준기자

입력2025.08.25 10:25

수정2025.08.25 10:33

박 전 장관, ‘내란 방조’ 등 혐의… 자택 압수수색
심 전 검찰총장, 尹 구속 취소 ‘즉시 항고’ 안 한 혐의

심우정 검찰총장이 지난 3월 10일 서울 서초구 대검찰청에서 출근길에 기자들 질의에 답변하고 있다.

심우정 검찰총장이 지난 3월 10일 서울 서초구 대검찰청에서 출근길에 기자들 질의에 답변하고 있다.

내란 특별검사팀(특별검사 조은석)이 25일 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장에 대한 압수수색에 나섰다. 전직 법무부 장관과 검찰총장에 대해 동시 압수수색이 진행된 것은 이번이 처음이다.


특검팀은 이날 오전 9시30분부터 법무부와 대검찰청, 서울구치소는 물론 박 전 법무부 장관과 심 전 검찰총장에 대한 압수수색을 진행하고 있다. 박 전 장관의 자택은 압수수색 대상에 포함됐지만, 심 전 검찰총장에 대해선 자택을 제외한 휴대전화 등에 대해서만 압수수색이 이뤄졌다. 현재 공실인 검찰총장 집무실도 압수수색 대상에 포함됐다.

박 전 장관은 윤 전 대통령의 불법 비상계엄 선포를 막지 못하고 방조·가담한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 당일 윤 전 대통령이 자신의 계획을 알리기 위해 최초로 불렀던 6명의 국무위원 중 한명이다.


심 전 검찰총장은 앞서 법원이 윤 전 대통령의 구속 취소 결정을 내린 이후 즉시항고 조치하지 않는 등 적극적으로 대응하지 않은 것과 관련해 고발됐다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
