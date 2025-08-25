SSG닷컴, 소문난 신선세일…10대 장보기 상품 최대 62% 할인

31일까지 수도권 새벽배송 권역 중심 행사

신선식품 등 매출 상위 상품 10가지 선정

SSG닷컴은 오는 31일까지 수도권 새벽배송 권역을 중심으로 '소문난 신선세일'을 진행한다고 25일 밝혔다.

SSG닷컴 '소문난 신선세일'. SSG닷컴 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사에서는 신선식품 등 쓱닷컴 매출 상위 장보기 상품 10가지를 기존 대비 최대 62% 할인한다. 축수산 대표 상품으로는 '한우 등심 1등급(300g)'을 1만9000원대에, '한돈 삼겹살(500g)'을 9000원대에 각각 선보인다. '한돈 고추장 제육볶음(1㎏)'은 7000원대, '훈제오리 슬라이스(450g, 150g*3팩)'은 5000원대에 판매한다. 재래 식탁김(30봉)은 6000원대에 구매할 수 있다.

과일 카테고리에서는 감귤(1.2㎏)을 8000원대에, 햇사과(1.3㎏)를 9000원대에 준비했다. 뉴질랜드산 점보 골드키위(1.8㎏)와 샤인머스캣(1.5㎏)은 1만2000원대에 만나볼 수 있다. 이 밖에 행사 기간 매일 오후 1시 특란 30구(15구*2개)를 5000원대에 한정 수량으로 판매할 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 "차별화된 가격 경쟁력을 확보하기 위해 고객이 특히 많이 찾는 신선식품에 가격 투자를 집중했다"며 "고품질의 신선식품을 합리적인 가격에 구매할 기회가 될 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>