두산에너빌리티, 5600억원 규모 당진 LNG 저장탱크 공사 수주

두산에너빌리티는 한국가스공사가 발주한 5600억원 규모 충남 당진 2단계 LNG 저장탱크 건설 공사를 수주했다고 25일 밝혔다.



이번 프로젝트는 27만㎘급 5~7호기 저장탱크 3기와 부속설비 건설을 포함한다. 공사는 올해 9월 착공해 2029년 12월 준공할 예정이다.

당진 LNG 생산기지 조감도. 두산에너빌리티 제공

당진 LNG 생산기지 2단계 공사는 지난해 지붕 상량 공사를 마친 1단계(1~4호기)에 이은 후속 프로젝트다. 두산에너빌리티는 1단계 시공사로 참여해 현재 내부 공정을 진행 중이다. 이번 2단계 수주로 당진 기지 전체 7기의 저장탱크를 모두 맡게 됐다.

두산에너빌리티는 인천, 평택, 삼척 기지 등에서도 다수의 LNG 저장탱크 건설 경험을 보유하고 있다.

이현호 두산에너빌리티 플랜트 EPC BG장은 "국내에서 다양한 LNG 저장탱크 프로젝트를 성공적으로 수행한 경험이 이번 수주에 결정적 역할을 했다"며 "1단계에 이어 2단계 공사도 차질 없이 수행해 국내 천연가스 수급 안정에 기여하겠다"고 말했다.

당진 LNG 저장탱크 공사는 충남 당진 석문국가산업단지 부지에서 국내 LNG 수급 안정성을 제고하기 위해 추진하는 LNG 생산기지 사업의 일환이다.





