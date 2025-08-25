광주 서구, '세큰대 하반기 정규강좌' 수강생 모집

내달 3일까지 접수…3개 학과 21개 프로그램

광주시 서구(구청장 김이강)는 내달 3일까지 '세큰대(세상에서 가장 큰 대학 서구)' 하반기 정규강좌 수강생을 모집한다고 25일 밝혔다.

광주 서구 세큰대 하반기 정규강좌 포스터. 광주 서구 제공

'세큰대'는 5개 자치구 중 유일하게 관내에 대학교가 없는 서구가 2023년 역발상으로 기획한 평생학습 브랜드다.

서구 지역 전체를 하나의 평생학습 대학으로 운영하며 주민들이 일상에서 부담 없이 배움을 즐기도록 지원하고 학습공동체를 확산해 지역사회의 새로운 동력을 만들어가고 있다.

특히 서구는 교육 프로그램의 수준을 높이고 전공·교양과목을 일정 시간 이상 이수하면 명예시민학위증을 수여하고 있다. 이에 개교 1년만인 2024년 11월 20명이 명예시민학사 학위증을 받았다.

세큰대는 지난 2년간 11개 학과 217개 강좌가 운영돼 1,929명이 참여했으며, 1,393명이 수료하고 259명이 자격증을 취득했다. 강좌 만족도도 87%로 10명 중 8명 이상이 만족한다고 답할 정도로 주민들의 학습 수요를 충실히 반영하고 있는 것으로 평가받았다.

하반기 정규강좌는 내달 8일부터 오는 11월 21일까지 세큰대서구 평생학습관, 서구청 정보화교육장에서 진행되며 인문사회, 문화예술, 시민참여 등 3개 학과에서 총 21개 프로그램이 운영된다.

과정별 운영 강좌와 일정은 세큰대 누리집 공지사항에서 확인할 수 있으며, 세큰대 누리집 또는 '내손에 세큰대 서구' 앱을 통해 신청할 수 있다. 수강료는 강좌별로 무료에서 2만원까지이며 재료비는 별도 부담이다.

김이강 서구청장은 "세큰대 강좌는 주민들의 다양한 학습 수요를 반영해 구성한 만큼 역량 개발과 지속 가능한 배움의 기회가 되기를 바란다"며 "배움으로 성장하고 나눔으로 확산하며 함께하는 학습 공동체 형성이라는 착한도시 서구만의 평생교육 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



