설빙, 돼지바와 콜라보…'깨먹는 THE돼지바설빙' 출시

이번 신메뉴는 소비자들이 익숙하게 즐겨온 돼지바의 맛에 설빙만의 해석을 더한 것이 특징이다. '깨먹는 THE돼지바설빙'은 돼지바 특유의 바삭한 초콜릿 코팅과 돼지바 크런치 토핑을 그대로 살렸다. 설빙 시그니처 우유얼음에 딸기 과육이 씹히는 소스를 더해 상큼달콤한 맛을 완성했으며, 바닐라 아이스크림과 돼지바 아이스크림 한 개를 통째로 올려 풍성한 디저트 경험을 선사한다. 특히 상단의 초코토핑은 직접 깨뜨려 즐길 수 있어 먹는 재미까지 더했다.

설빙 관계자는 "국민 아이스크림으로 오랫동안 사랑받아온 돼지바를 설빙만의 방식으로 재해석한 특별한 메뉴를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 설빙은 단순한 디저트를 넘어 고객의 일상에 특별한 순간을 더하는 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.





