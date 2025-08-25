"칼로리 낮추고, 코코넛밀크 더했다"… 롯데칠성, '델몬트 드링크제로' 출시

비타민C 30mg 함유로 기능성 더해

롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 120,300 전일대비 300 등락률 +0.25% 거래량 3,311 전일가 120,000 2025.08.25 10:07 기준 관련기사 "환경에 이로운 새로운 페트"…친환경 대통령 표창롯데칠성 밀키스, 인도네시아 편의점 '인도마렛' 입점1550만 원어치 주식 전부 ‘던졌다’…롯데 계열사 임원 왜 하필 그때에? 전 종목 시세 보기 close 음료가 제로 칼로리로 상큼한 과즙을 담은 '델몬트 드링크 제로' 2종을 출시한다고 25일 밝혔다.

델몬트 드링크 제로는 망고 맛, 사과 맛 총 2종으로 달콤한 망고와 상큼한 사과 과즙을 담았으며 제로 칼로리로 부담 없이 가볍게 즐길 수 있다. 비타민C 30㎎을 함유해 100㎖당 1일 영양소 기준치 15mg 이상의 비타민C를 담았고, 코코넛 밀크를 첨가해 달콤하고 부드러운 풍미를 더한 점이 특징이다.

패키지는 각 과일을 상징하는 노란색과 초록색 바탕색에 망고와 사과 모양을 표기해 과일 맛을 시각적으로 표현했다. 드링크팩 형태로 어디서나 간편하게 휴대하고 마실 수 있으며 용량은 200㎖다.

델몬트 드링크 제로 2종은 전국 대형마트, 편의점, 롯데칠성음료 공식 온라인몰 '칠성몰'을 비롯한 온라인 쇼핑몰 등 다양한 판매처에서 만나볼 수 있다.

롯데칠성음료 관계자는 "델몬트 드링크 제로는 10대, 20대 소비자 선호도가 높은 망고와 사과 과즙을 담았으며 칼로리 부담 없이 가볍게 즐길 수 있도록 기획됐다"며 "비타민C와 코코넛 밀크를 더해 차별화했으며 상큼하고 달콤한 맛으로 다양한 음식과 함께 즐길 수 있다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>