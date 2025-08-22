본문 바로가기
'열차 사고' 코레일 비상경영회의…한문희 면직안 재가

장희준기자

입력2025.08.22 21:53

정정래 부사장 주재 긴급 비상경영회의
"철도 현장 안전 다시 확립해 나가겠다"

코레일(한국철도공사)은 22일 오후 대전사옥 영상회의실에서 전국 소속장이 모인 가운데 경북 청도 무궁화호 열차 사상 사고와 관련해 안전 관리 강화를 위한 긴급 비상경영회의를 열었다.


코레일, 전국 소속장 비상경영회의. 코레일

코레일, 전국 소속장 비상경영회의. 코레일

한문희 전 사장의 면직안이 재가된 데 따라 회의는 정정래 코레일 부사장 주재로 진행됐다. 한 전 사장은 사고에 대한 책임을 통감한다며 국토교통부에 사의를 표명했고, 이날자로 사표가 수리됐다.

정정래 코레일 부사장은 "작업자 사상 사고로 국민께 심려를 끼친 데 대해 깊이 사과드린다"며 "임직원의 모든 역량을 집중해 철도 현장 안전을 다시 확립해 나가겠다"고 밝혔다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

