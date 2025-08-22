본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

국립부경대·부산 MBC, 해양수도 부산 지속발전 위해 협력

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.22 16:46

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수산해양 산업 발전·지역사회 기여 위해 공동 사업 추진

국립부경대학교(총장 배상훈)와 부산문화방송(MBC)(대표이사 사장 최병한)이 8월 21일 해양수도 부산의 지속 가능한 발전을 위해 손을 맞잡았다.

국립부경대가 부산MBC와 협약을 맺고 있다. 국립부경대 제공

국립부경대가 부산MBC와 협약을 맺고 있다. 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

배상훈 총장과 최병한 대표이사는 이날 오후 국립부경대 대학본부 3층 접견실에서 협약식을 갖고 해양수도 부산의 미래 발전을 위한 공동 사업 추진, 수산해양 분야 협력, 지역사회 기여와 상생을 위한 협력에 합의했다.


이번 협약을 통해 두 기관은 수산해양 관련 교육·연구 성과를 지역사회에 확산하고, 수산해양 산업 발전과 지역사회 연계를 위한 정보 교류와 협력 사업을 공동 추진할 계획이다.

특히 올해 해양수산부의 부산 이전을 앞두고 지역을 대표하는 대학과 방송사가 수산해양 분야 협력을 강화함에 따라 해수부 이전에 따른 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대된다.


두 기관은 앞으로 인적·물적 자원의 상호 교류와 협력을 확대하고, 지역 발전을 위한 공동 협력체계 구축에도 힘쓸 예정이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기