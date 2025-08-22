본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

강주엽 행복청장 "안전은 선택이 아닌 필수입니다"

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.22 13:58

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립박물관단지 건립 현장서 안전결의대회

강주엽 행복청장 "안전은 선택이 아닌 필수입니다"
AD
원본보기 아이콘

행정중심복합도시건설청(이하 행복청)은 22일 국립도시건축박물관 건립 현장에서 건설 현장 안전사고 예방과 안전 문화 확산을 위한 안전 결의대회를 열었다.


국립도시건축박물관은 행복도시 세종동 국립박물관단지에 두 번째로 들어서는 박물관으로, 연면적 약 3만㎡ 규모에 2026년 7월 준공을 목표로 건립 중이다. 분절된 철골 자재를 적층하는 등 고난도 작업이 필요해 위험 요인에 대한 철저한 안전관리를 최우선 과제로 공정을 진행하고 있다.

결의대회는 안전 수칙을 재확인하고 현장의 경각심을 높이기 위해 마련했다.


행복청을 비롯해 시공사·협력업체 대표와 관리자, 현장 근로자가 함께했고, 참석자들은 추락·끼임·부딪힘·화재·질식·폭염 등 주요 재해에 대비한 안전 수칙을 담은 결의문을 낭독하고, 무재해 구호를 제창하며 실천 의지를 다졌다.


현장 안전에 기여한 우수 근로자 5명을 선정해 시상했다. 수상자들은 자발적 안전 시설물 설치, 작업조도 확보를 위한 전원 관리, 스프링클러 설치 등 현장 중심의 안전 활동을 적극적으로 실천해 모범을 보였다는 평가다.

강주엽 행복청장은 "안전은 선택이 아닌 필수이며, 현장의 작은 실천 하나가 큰 사고를 막는다"라며 "국립도시건축박물관을 비롯해 행복도시 내 모든 건설 현장에서 안전 의식을 더욱 강화해 단 한 건의 사고도 발생하지 않도록 하겠다"고 말했다.


강주엽 행복청장 "안전은 선택이 아닌 필수입니다" 원본보기 아이콘




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

"미 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안해"

새로운 이슈 보기