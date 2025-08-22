본문 바로가기
신한라이프, '서울국제어린이영화제' 후원금 전달

최동현기자

입력2025.08.22 10:48

신한라이프가 내달 10일부터 17일까지 은평구 일대에서 개최하는 제13회 '서울국제어린이영화제'를 지원하기 위해 후원금 2000만원을 은평구청에 전달했다고 22일 밝혔다.


서울국제어린이영화제는 전 세계의 다양한 어린이 영화 작품을 소개하며 아이들의 창의력과 감수성을 키우는 대표적인 어린이 문화 축제다. 어린이 감독이 직접 제작한 영화를 심사하는 어린이 심사위원단, 씨네키즈 기자단, 영화 교육 프로그램 등 아이들이 주도적으로 참여할 수 있는 차별화된 콘텐츠로 매년 큰 관심을 받고있다.

21일 은평구청 기획상황실에서 열린 서울국제어린이영화제 후원금 전달식에서 김미경 은평구청장(가운데), 김한기 서울국제어린이영화제 집행위원장(오른쪽), 김민지 신한라이프 지속성장본부장이 기념 촬영을 하고 있다. 신한라이프

21일 은평구청 기획상황실에서 열린 서울국제어린이영화제 후원금 전달식에서 김미경 은평구청장(가운데), 김한기 서울국제어린이영화제 집행위원장(오른쪽), 김민지 신한라이프 지속성장본부장이 기념 촬영을 하고 있다. 신한라이프

신한라이프는 이번 후원을 통해 어린이들이 영화를 즐기며 꿈과 상상력을 키우고 가족과 함께 문화·예술을 경험할 기회를 넓히는 데 기여한다는 계획이다. 전달된 후원금은 지역 아동 및 청소년을 위한 영화 관람 지원, 어린이 관련 교육 프로그램 운영 및 다양한 체험 행사 등에 활용될 예정이다.


신한라이프 관계자는 "서울국제어린이영화제 후원을 통해 아이들이 상상력과 도전 정신을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원할 기회를 주신 은평구청에 감사하다"며 "앞으로도 공공기관과 기업이 함께 지역사회를 지원할 수 있도록 다양한 협력을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
