본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

삼일PwC 자체 개발 AI 엔진, 세계 최대 AI플랫폼 평가 1위

권현지기자

입력2025.08.22 09:24

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼일PwC가 자체 개발한 인공지능(AI) 엔진이 세계 최대 머신러닝 플랫폼 허깅페이스가 운영하는 '검색모델(MTEB, Massive Text Embedding Benchmark) 리더보드' 한국어 부문에서 1위를 차지했다고 22일 밝혔다.


삼일PwC에서 개발한 한국어 임베딩(Embedding) 모델은 사용자의 질의와 가장 관련성 높은 문맥을 찾아내 정확하고 유의미한 답변을 생성하는 데 필수적인 기술로 꼽힌다. 해당 모델은 77.01점을 획득해 마이크로소프트, 알리바바 등 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)이 개발한 모델을 제쳤다. 삼일PwC는 "이번 결과는 AI 서비스의 성능을 결정하는 가장 중요한 핵심 엔진 기술을 삼일PwC가 확보했다는 의미로"이라며 "향후 삼일의 AI 서비스를 차별화하고 수익 모델을 만드는 데 핵심 자산이 될 것"이라고 밝혔다.

허깅페이스 MTEB 리더보드는 전 세계 인공지능(AI) 개발자들이 텍스트 임베딩 모델의 성능을 객관적으로 비교하고 평가하는 핵심 지표로 활용되고 있다.


이 밖에도 삼일PwC에서 자체 개발한 번역 특화 언어 모델인 링고는 지난해 10월 국제기계번역대회(Workshop on Machine Translation, WMT)의 특허 부문에서 1위를 차지한 바 있다.


김세준 삼일PwC AX노드 GenAI팀 이사는 "한국어에 특화된 임베딩 모델을 영어 등 다른 언어 모델로 확장하는 동시에, 감사, 세무, 딜 등 내부 데이터를 학습시켜 삼일PwC가 개발하는 여러 AI 서비스에 확대 적용되도록 노력할 것"이라고 말했다.

삼일PwC 자체 개발 AI 엔진, 세계 최대 AI플랫폼 평가 1위
AD
원본보기 아이콘



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

메타 초지능 연구소, 인재 영입 중단…"탄탄한 구조 구축 단계"

10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기