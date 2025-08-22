시흥시, 건강취약군 통합 방문돌봄 시범사업 추진

'원스톱 보건의료 케어팀' 구성…의료·돌봄·복지서비스 통합 제공

경기도 시흥시는 다음 달부터 거동이 불편하거나 건강 문제가 있는 건강 취약군을 대상으로 통합 방문 돌봄을 제공하는 '원스톱 보건의료돌봄 시범사업'을 추진한다고 22일 밝혔다.

사업은 보건소 인력을 기반으로 의사, 치과의사, 간호사, 사회복지사, 물리치료사, 치위생사, 영양사 등으로 구성된 '원스톱 보건의료케어팀'이 직접 가정을 찾아가 의료·돌봄·복지 서비스를 통합 제공하는 방식으로 운영된다.

이를 통해 ▲환자 분류와 건강 상태 평가 ▲맞춤형 케어플랜 수립 ▲정기 방문진료와 간호 ▲재활·영양·구강관리 서비스 제공 ▲복지서비스 연계 및 사후관리까지 전 과정을 포괄적으로 챙긴다.

전문 진료가 필요한 경우에는 찾아가는 돌봄의료센터(신천연합병원), 장기요양 재택의료센터(희망의원)와 연계해 지속해서 관리해 지역사회의 건강관리 사각지대를 해소할 계획이다.

이형정 시흥시보건소장은 "이번 시범사업은 진료를 넘어 시민 한 사람 한 사람의 건강과 생활을 포괄적으로 돌보는 첫걸음"이라며 "사업 성과를 토대로 모든 시민이 차별 없이 의료와 돌봄을 누릴 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>