하나금융, KLPGA 정규투어 '하나금융그룹 챔피언십' 갤러리 티켓 사전 판매 실시

9월18일부터 21까지 나흘간 인천 '베어즈베스트 청라 골프클럽'에서 개최

9월17일까지 '하나원큐' 통해 갤러리 티켓 판매

하나카드 전월 실적 없이도 30% 할인…하나카드 현장 구매 시 20% 할인

올 시즌 LPGA 우승자 하나금융 리디아 고, 이민지 등 국내외 최정상 선수들 출전

하나금융그룹은 9월 18일부터 21일까지 인천 청라 '베어즈베스트 청라 골프클럽'에서 개최하는 한국여자프로골프협회(KLPGA) 정규투어 '하나금융그룹 챔피언십'의 갤러리 티켓 사전 판매를 9월 17일까지 진행한다고 22일 밝혔다.

올해로 7회째를 맞는 '하나금융그룹 챔피언십'은 매년 9월 가을의 시작을 알리며 골프 팬들과 만나고, 국내외 최정상 선수들의 수준 높은 경기와 더불어 다양한 즐길 거리를 제공해왔다. 특히, KLPGA 정규투어를 대표하는 최대 규모의 대회로서 안정적인 운영과 흥행을 이어가며 한국을 넘어 아시아를 대표하는 대회로 자리 잡고 있다.

이번 '하나금융그룹 챔피언십' 대회에는 하나금융그룹의 후원을 받는 세계적인 스타 플레이어를 비롯해 아시아태평양 여자 골프의 현재와 미래를 이끌어갈 선수들이 대거 출전한다.

우선 세계 여자 골프 랭킹 3위이자 최연소 명예의 전당 입회에 빛나는 하나금융그룹 소속 리디아 고 선수가 출전한다. 리디아 고는 지난 2월 HSBC 위민스 월드챔피언십 우승으로 LPGA 통산 23승을 달성했다.

또한, 가장 주목받고 있는 선수이자 올해 최고의 시즌을 보내고 있는 이민지도 하나금융그룹 소속으로 출전한다. 이민지는 지난 6월 LPGA 투어 메이저 대회인 KPMG 위민스 PGA 챔피언십에서 우승을 거뒀고, 여자 골프 5대 메이저 대회에서 꾸준히 뛰어난 성적을 거둔 선수에게 주어지는 '롤렉스 아니카 메이저 어워드'를 수상했다. 이는 2022년에 이은 두 번째 수상으로, 2회 수상은 이민지가 역대 최초다.

리디아 고, 이민지 두 선수는 모두 커리어 그랜드슬램에 메이저 1승만을 남겨둔 LPGA 최고의 스타들로, 후원사 대회 첫 우승을 노리며 최고의 기량을 선보일 것으로 기대된다.

올해 인터내셔널투어(I-Tour) 회원으로 KLPGA 정규투어 신인선수로 활약 중인 하나금융그룹 소속 짜라위 분짠(태국)은 지난해에 이어 한국 무대 최고 성적에 도전한다. 또한, 지난해 중국여자프로골프협회(CLPGA) 투어 상금왕과 통산 4승의 신예 지 유아이(중국)도 하나금융그룹 소속으로 후원사 대회에 첫 출전 한다.

이번 '하나금융그룹 챔피언십'은 국내외 정상급 스타들이 총출동하는 대회인 만큼 아시아 태평양 여자 골프의 성장을 지켜볼 수 있는 무대가 될 전망이다.

이번 대회 관람을 위한 갤러리 티켓은 9월 17일까지 하나은행 대표 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 사전 판매한다. 주중 일일권 2만원, 주말 일일권 3만원으로 하나은행 계좌가 없어도 '하나원큐' 회원가입 후 누구나 쉽고 편리하게 티켓을 구매할 수 있다.

'하나원큐'로 사전 구매 시 하나카드 결제 손님들을 대상으로 전월 실적 및 신용ㆍ체크카드에 상관없이 30% 할인 혜택이 주어지며, 대회 현장에서 하나카드로 티켓을 구매하는 손님에게도 20% 할인 혜택이 제공된다. 이와 더불어 대회가 열리는 인천광역시를 거주지(주민등록 주소 기준)로 둔 손님들은 현장에 20% 할인되는 가격으로 대회를 즐길 수 있으며, 출생 증명서를 지참한 미취학 아동들도 무료로 입장이 가능하다.

또한, 이번 대회가 열리는 '베어즈베스트 청라 골프클럽'은 공항철도 청라국제도시역(하나금융타운)이 도보 2분 거리에 있어 대중교통을 통해 보다 편리하게 대회장을 방문할 수 있다. 하나금융그룹은 환경 진화적인 ECO 대회를 지향하기 위해 공항철도를 이용하여 대회장에 오는 갤러리들에게 무료입장 혜택을 제공한다.

하나금융그룹은 대회 기간 하나금융타운 하나글로벌캠퍼스 광장에 국내 최대 규모의 갤러리 플라자를 조성키로 했다. 푸드트럭에서 다양한 먹거리를 즐길 수 있으며, 더운 날씨에 대회장을 찾은 갤러리들을 위해 아이스크림을 증정할 예정이다. 이 밖에도 키즈존, 이벤트 공간 등 가족 단위 관람객이 즐길 수 있는 다양한 편의시설이 마련되며 출전 선수들의 사인회 등 골프 팬들을 위한 행사도 열릴 예정이다.

하나금융그룹 관계자는 "세계적인 선수들이 한자리에 모이는 '하나금융그룹 챔피언십'을 하나금융타운이 조성된 인천 청라에서 다시 한번 개최하게 되어 기쁘다"며 "골프 팬들에게 최고의 경기와 즐길 거리를 선보일 가을 골프 축제에 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>