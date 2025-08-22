BISTEP-부산 과학기술단체, 박형준 시장과 간담회… “과학기술 중심도시 도약”

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 21일 부산시청에서 지역 과학기술단체 회장단과 함께 박형준 부산시장을 만나 부산 과학기술 발전 방안을 논의했다.

이번 간담회는 글로벌 과학기술 허브로 도약하기 위한 지역 주도형 과학기술 육성 생태계 조성과 R&D 사업 유치 확대, 그리고 BISTEP이 주관하는 '부산과학기술인 정책포럼'의 향후 운영 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 자리에는 진성호 한국과학기술단체총연합회 부산울산연합회 회장(부산대 교수), 강신원·박태주 명예회장, 오현주 대한여성과학기술인회 부울경지부장(국립수산과학원 소장), 왕제필 바른과학기술사회실현을위한국민연합 동남권본부 대표(부경대 교수), 김영부 BISTEP 원장 등 지역 과학기술계를 대표하는 단체장들이 참석했다.

참석자들은 부산의 풍부한 전력 인프라와 지정학적 장점을 활용한 AI 중심 미래산업 전략과 사업 유치 방안을 논의했다. 특히 석유화학, 철강 등 기존 주력 산업이 패권 경쟁으로 어려움을 겪는 가운데 과학기술 경쟁력이 지역 생존의 핵심이라는 데 의견을 모았다. 또 혁신 강소기업이 다수 포진한 부산이 새로운 산업 패러다임에서도 충분히 경쟁력을 발휘할 수 있다는 점을 재확인했다.

또 고령 인구 비중이 높은 지역 특성을 활용해 은퇴 과학자를 중소기업 멘토링에 참여시키는 방안, 지역 산업생태계에 특화된 과학기술 혁신 전략 마련 필요성도 집중적으로 논의됐다.

BISTEP은 이달 11일 '제1회 부산과학기술인 정책포럼'을 개최한 데 이어 과학기술단체와 협력을 강화해 분기별 정례 포럼을 운영할 계획이다.

김영부 원장은 "이번 만남을 계기로 부산시와 과학기술계의 협력을 더욱 공고히 하겠다"며 "정책포럼을 중심으로 부산을 과학기술 중심도시로 도약시키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



