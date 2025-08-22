유한킴벌리, 어린이 위한 그린핑거 마이키즈 치약·칫솔 출시

산리오캐릭터즈와 콜라보

유한킴벌리가 신학기를 맞아 '그린핑거 마이키즈' 치약·칫솔을 출시했다고 22일 밝혔다.

마이키즈 치약은 산리오캐릭터즈와 콜라보 한 한정판으로 출시됐다. 시나모롤 캐릭터로 디자인됐고 어린이도 힘들이지 않고 치약을 짤 수 있도록 소프트 튜브가 적용됐다.

고불소 치약을 선호하는 트렌드를 반영해 불소함량 1450ppm으로 개발됐다. 만 7세 이상 아이를 비롯해 온 가족이 함께 사용할 수 있다. 핀란드산 자일리톨과 천연 블루베리 향도 함유돼 있다.

마이키즈 칫솔은 성장단계를 고려해 2단계(3~5세), 3단계(6세 이상) 두 가지 구성으로 출시됐다. 아이가 양치를 즐길 수 있도록 그립감이 좋고 도톰한 핸들을 적용했다. 핸들 하단이 평평한 셀프스탠딩 디자인을 적용해 별도 거치대 없이 세워 보관할 수 있다. 모든 칫솔에 전용 헤드 캡이 있어 위생적으로 휴대할 수 있다.

또 부드러운 초극세모와 10가지 파스텔컬러가 적용돼 매달 골라 쓰는 재미를 느낄 수 있다. 특히 새롭게 도입한 파우치백 타입 패키지는 기존 포장처럼 절취선에 따라 하나씩 뜯어낼 필요가 없어 손을 다칠 염려가 없고, 공간도 많이 차지하지 않아 보관이 손쉽다.

유한킴벌리는 관계자는 "법적 안전 기준 준수는 물론, 사회적으로 우려가 제기된 안전성 우려 물질(190종)에 대해 자발적으로 사용을 제한하는 정책을 운용하고 있다"며 "사전에 안전성을 철저히 검증한 후 출고됐으며 전량 국내에서 생산·공급되고 있다"고 설명했다.





