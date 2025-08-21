본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경기 광주시의회, 택시승강장 개선 위한 간담회 개최

이종구기자

입력2025.08.21 18:16

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 광주시의회는 지난 20일 관내 택시승강장 개선을 주제로 간담회를 개최했다. 이날 간담회에는 박상영·이은채·황소제·오현주·최서윤·노영준 의원을 비롯해 개인택시조합과 교통시설과 관계자들이 참석했다.

광주시의회는 지난 20일 관내 택시승강장 개선을 주제로 간담회를 개최하고 있다. 경기 광주시의회 제공

광주시의회는 지난 20일 관내 택시승강장 개선을 주제로 간담회를 개최하고 있다. 경기 광주시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

현재 광주시에는 총 23개의 택시승강장이 설치돼 있으나, 수요에 비해 택시승강장이 부족해 택시 운행과 이용객 모두에게 불편을 주고 있다는 지적이 이어지고 있다. 이에 따라 택시승강장 추가 설치와 현장에서 체감하는 문제점의 개선 방안에 대한 다양한 의견이 제시됐다.


특히 경기광주역과 곤지암역 일대 승강장은 안전지대나 택시 베이의 위치가 불편하게 설치돼 있어 이용객과 운전자 모두 불편을 겪고 있다는 지적이 제기됐다. 또한, 수년 전부터 민원이 제기돼 온 참조은병원 앞 택시승강장 설치 필요성도 재차 강조됐다.

구시청 부근의 경우 현재 진행 중인 도시개발사업 구간으로 승강장 폭이 협소해 사고 위험이 크다는 점도 논의됐다.


이 밖에도 태전동 성원아파트 소공원 인근 승차장의 노후화 문제와 화장실 설치 요구 등 현장에서 체감되는 불편 사항이 다수 제안됐다.


이에 대해 시는 "안전지대 및 베이 위치의 경우 설치 기준상 어려운 점이 있다"면서도 "무엇보다 안전이 최우선인 만큼 경찰 및 도로공단 등 관계 기관과 적극 협의하겠다"고 밝혔다.

또한 승강장 설치에 대한 주민 반대가 심해 설치가 지연된 구간에 대해서도 다시 한번 협의를 시도하겠다는 입장을 내놨다.


개인택시조합 측도 "추후 추가로 필요한 위치가 있다면 적극적으로 제안하겠다"고 말했다.


간담회에 참석한 의원들은 주민 안전과 편의를 위한 택시승강장 확충 필요성에 한목소리를 내며, 관련 부서와 적극 협의해 개선 방안을 마련해 나가겠다는 뜻을 밝히며 간담회를 마무리했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

삼겹살에 소주, 아시아인에겐 '독'…"대장암 위험 높여"

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기