개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피

코스닥 강보합 출발 후 하락 전환

외국인 '팔자' 강세

코스피가 간만에 반등하며 상승 마감했다. 다만 장 초반의 상승세는 반납하고 강보합 수준에서 머물렀다.

21일 코스피는 전날 대비 0.37% 오른 3141.74로 거래를 마쳤다. 이번 주 들어 3200선이 무너지며 연속해서 하락세가 나타났지만 간만에 상승하며 마감한 것이다. 오후 한때 전날 대비 1% 넘게 오르며 3166대로 올라섰지만 이후 상승분을 반납하며 하락세를 보였다.

투자주체별로는 개인과 기관이 모두 순매도를 이어갔다. 이들은 각각 842억원, 2354억원어치를 순매도했다. 반면 기관은 2091억원을 순매수했다.

코스닥은 전일보다 0.05% 떨어진 777.24에 약보합 마감했다. 코스피와 마찬가지로 간만에 상승세를 보였지만 장 마감까지 지켜내지 못했다.

그럼에도 상승한 업종이 절대다수를 차지했다. 기계·장비 업종의 상승폭이 4.05%로 가장 컸다. 이어 건설(3.69%), 전기·가스(2.22%), 운송장비·부품(1.86%), 화학(1.29%), 섬유·의류(1.22%), 금속(1.03%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 전기·전자(-0.88%), 운송·창고(-0.79%), 통신(-0.54%), 제약(-0.22%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 61,500 전일대비 4,100 등락률 +7.14% 거래량 18,858,670 전일가 57,400 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 AI 투자 붐에 반도체 훈풍… 소부장까지 투자 기회 확대코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close 의 상승폭이 7.8%로 가장 컸다. 이어 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 472,000 전일대비 21,500 등락률 +4.77% 거래량 172,308 전일가 450,500 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 코스피 간만에 반등…3150대 회복코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (4.5%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 18,000 등락률 +2.21% 거래량 128,018 전일가 816,000 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 최저금리로! 신청 당일 OK! 코스피 간만에 반등…3150대 회복[클릭 e종목]"글로벌 무기수요 증가세 지속…방산주 저가매수 기회" 전 종목 시세 보기 close (2.4%) 등의 순서였다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 10,500 등락률 -4.11% 거래량 5,926,632 전일가 255,500 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 코스피 간만에 반등…3150대 회복AI 투자 붐에 반도체 훈풍… 소부장까지 투자 기회 확대코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤 전 종목 시세 보기 close (-3.9%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 372,500 전일대비 5,000 등락률 -1.32% 거래량 166,077 전일가 377,500 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 코스피 간만에 반등…3150대 회복코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (-1.1%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 103,900 전일대비 1,200 등락률 -1.14% 거래량 433,907 전일가 105,100 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜기아 PV5, 차체·도어 블록처럼 내맘대로 조합[타볼레오]"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5 전 종목 시세 보기 close (-0.9%) 등은 내렸다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 양매도가 이어졌다. 이들은 각각 894억원, 938억원을 순매도했다. 개인은 1962억원을 순매수했다.

업종 간 희비가 갈렸다. 종이·목재(4.06%), 금속(1.10%), 출판·매체복제(1.01%), 음식료·담배(1.00%) 등은 상승했고 일반서비스(-1.87%), 비금속(-0.44%), 오락·문화(-0.32%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목들은 극명히 갈렸다. 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 680,000 전일대비 27,000 등락률 +4.13% 거래량 66,205 전일가 653,000 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 코스피 간만에 반등…3150대 회복코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (4.0%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,400 전일대비 1,250 등락률 +3.28% 거래량 576,186 전일가 38,150 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 코스피 간만에 반등…3150대 회복코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜기회를 크게 살리는 비결? 연 4%대 금리로 400% 레버리지! 전 종목 시세 보기 close (3.4%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 321,000 전일대비 10,000 등락률 +3.22% 거래량 156,755 전일가 311,000 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 최저금리로! 신청 당일 OK! 코스피 간만에 반등…3150대 회복코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (3.0%) 등의 상승세가 두드러졌다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 405,500 전일대비 15,500 등락률 -3.68% 거래량 307,329 전일가 421,000 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 신용미수대환은 물론 저가매수자금 마련까지코스피 간만에 반등…3150대 회복코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-3.5%), 삼천당제약(-2.5%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 54,300 전일대비 800 등락률 -1.45% 거래량 546,866 전일가 55,100 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (-1.6%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 139,400 전일대비 1,700 등락률 -1.20% 거래량 212,963 전일가 141,100 2025.08.21 15:30 기준 관련기사 코스피 간만에 반등…3150대 회복코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (-1.7%) 등은 떨어졌다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



