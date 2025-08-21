본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

우본, 서울 4대 '궁궐 야행' 풍경 담은 기념우표 발행

대전=정일웅기자

입력2025.08.21 13:42

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 4대 궁궐의 야행 풍경을 담은 기념우표가 발행된다.


우정사업본부는 '국가유산 궁궐 야행' 기념우표를 발행한다고 21일 밝혔다.

우정사업본부 제공

우정사업본부 제공

AD
원본보기 아이콘

기념우표는 경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁의 궁궐 야행 풍경이 담겼다. 청사초롱 불빛 아래 고즈넉한 궁궐을 거니는 야행 장면이다.


기념우표의 소재가 된 경복궁은 조선왕조의 법궁으로 사용된 역사적 중심지다. 현재는 서울의 역사와 문화를 체험할 수 있는 대표적인 장소로 손꼽힌다.


창덕궁은 아름다운 자연 풍경과 고즈넉한 분위기를 느낄 수 있다. 덕수궁은 주변의 현대적 건물과 대비를 이루고, 전통 정원이 아름다운 창경궁은 역사와 고요한 주변 풍경이 주요 볼거리다.

기념우표는 오는 29일부터 총괄 우체국 방문 또는 인터넷 우체국을 통해 구입할 수 있다. 발행량은 총 52만8000장이다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"치사율 97%에 치료제도 없다"…수돗물서 '이것' 검출되자 호주 발칵

"돌발 상황에도 스스로 대처" 보스턴다이나믹스 영상 공개

"순식간에 환해져, 영화인줄"…한밤 중 日 하늘서 포착된 별똥별

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

정의선 "현대차 DNA에 '혁신' 내재…기술로 인류의 삶 개선 기여"

새로운 이슈 보기