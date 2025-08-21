우본, 서울 4대 '궁궐 야행' 풍경 담은 기념우표 발행

서울 4대 궁궐의 야행 풍경을 담은 기념우표가 발행된다.

우정사업본부는 '국가유산 궁궐 야행' 기념우표를 발행한다고 21일 밝혔다.

기념우표는 경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁의 궁궐 야행 풍경이 담겼다. 청사초롱 불빛 아래 고즈넉한 궁궐을 거니는 야행 장면이다.

기념우표의 소재가 된 경복궁은 조선왕조의 법궁으로 사용된 역사적 중심지다. 현재는 서울의 역사와 문화를 체험할 수 있는 대표적인 장소로 손꼽힌다.

창덕궁은 아름다운 자연 풍경과 고즈넉한 분위기를 느낄 수 있다. 덕수궁은 주변의 현대적 건물과 대비를 이루고, 전통 정원이 아름다운 창경궁은 역사와 고요한 주변 풍경이 주요 볼거리다.

기념우표는 오는 29일부터 총괄 우체국 방문 또는 인터넷 우체국을 통해 구입할 수 있다. 발행량은 총 52만8000장이다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



