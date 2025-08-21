본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

푸틴 "원자력, 러시아 기술 저력 본보기"…국제협력 시사

김민영기자

입력2025.08.21 11:19

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

러시아에 믿을만한 핵 방패 창출

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 자국 핵기술을 국가안보의 핵심으로 평가하며 국제협력 방침을 시사했다.


EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

러시아 관영통신 타스에 따르면 푸틴 대통령은 20일(현지시간) 러시아 원자력 산업 80주년 기념일을 맞아 배포한 연설문을 통해 원자력 산업은 러시아의 기술 저력의 본보기라며 이같이 말했다.

푸틴 대통령은 "우리는 핵 프로젝트의 걸출한 선구자들, 많은 세대에 걸친 재능있는 과학자들, 전문가들에게 자긍심을 갖는 게 합당하다"고 말했다.


그는 "이들의 전문성, 헌신적 노력 덕분에 수백개에 달하는 새로운 기업, 연구기관, 설계 부서들이 수년에 걸쳐 출범했다"며 "이에 따라 하나의 통일된 과학적, 산업 집합체가 형성되고 우리 조국에 믿을 만한 '핵 방패'가 창출됐다"고 강조했다.


러시아는 전신인 소비에트연방(소련)이 핵무기 개발을 위해 특별위원회를 설립한 1945년 8월 20일을 자국 원자력 산업이 탄생한 시점으로 삼고 이를 매년 기념하고 있다.

푸틴 대통령은 "1945년 원자력 산업의 설립은 이 나라 역사에 중대한, 진정으로 획기적인 사건으로 우리 나라의 경제, 에너지 부문, 의료, 국방산업의 발전을 정의하는 과학적, 기술적 진보의 승리였다"며 "이는 국가안보를 확립하고 전략적으로 동등한 지위를 성취하는 데 기여했다"고 평가했다.


이날 연설에서는 러시아 핵 과학자들이 국제협력에도 나설 것이라는 방침도 제시됐다. 푸틴 대통령은 국영 원자력 에너지 기업 로사톰 등에 종사하는 과학자, 노동자들에게 "나는 여러분이 계속해서 전진하고 기초, 응용 연구를 확대하며 국제협력을 강화하는 경로를 따를 것으로 믿는다"고 말했다.


다만 러시아의 핵기술 국제협력이 어느 분야에서 어떤 방식으로 계속 추진될지에 대해서는 연설문에 따로 구체적으로 언급되지는 않았다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳' "기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"치사율 97%에 치료제도 없다"…수돗물서 '이것' 검출되자 호주 발칵

"돌발 상황에도 스스로 대처" 보스턴다이나믹스 영상 공개

"순식간에 환해져, 영화인줄"…한밤 중 日 하늘서 포착된 별똥별

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

정의선 "현대차 DNA에 '혁신' 내재…기술로 인류의 삶 개선 기여"

새로운 이슈 보기