본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

네이버클라우드, 서울대와 소버린 AI·인재양성 맞손

이명환기자

입력2025.08.21 11:19

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소버린 AI 기술 연구·인재양성 교육 프로그램 운영

네이버클라우드와 서울대학교는 소버린 인공지능(AI) 기술 발전과 관련 생태계 조성 촉진, 연구와 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.


양 기관은 이번 MOU를 통해 ▲소버린 AI 관련 공동연구와 기술 개발 ▲AI 분야 인재 양성을 위한 교육 프로그램 개발·운영 ▲AI 인력 간 기술 교류 ▲실증 프로젝트·파일럿 사업 공동 수행 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

네이버클라우드와 서울대학교는 소버린 인공지능(AI) 기술 발전과 관련 생태계 조성 촉진, 연구 및 인재 양성을 위한 협력 체계를 구축하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 유홍림 서울대 총장과 김유원 네이버클라우드 대표(오른쪽)가 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 네이버클라우드 제공

네이버클라우드와 서울대학교는 소버린 인공지능(AI) 기술 발전과 관련 생태계 조성 촉진, 연구 및 인재 양성을 위한 협력 체계를 구축하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 유홍림 서울대 총장과 김유원 네이버클라우드 대표(오른쪽)가 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 네이버클라우드 제공

AD
원본보기 아이콘

이를 위해 서울대는 학문적 기반과 연구 인프라를 제공한다. 네이버클라우드는 산업 현장의 실증 역량과 기술 노하우를 지원할 예정이다.


네이버클라우드는 이번 협력을 통해 소버린 AI 기술 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다. 양 기관의 학문적·산업적 역량을 결합해 AI 기술의 개발과 상용화에 속도를 내고 정책·제도 개선에도 기여한다는 계획이다.


아울러 공동 교육 프로그램과 인력 교류를 통해 AI 전문가를 양성할 예정이다.

김유원 네이버클라우드 대표는 "서울대와의 적극적 협력을 통해 소버린 AI 시대에 AI 전문인력 양성, 기술 교류, AI 기반 서울대 혁신 등 다양한 주제를 함께 풀어갈 것"이라며 "대한민국의 AI 기술 주권을 지키고 국가의 AI 경쟁력 강화에 도움이 되는 AI를 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳' "기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"치사율 97%에 치료제도 없다"…수돗물서 '이것' 검출되자 호주 발칵

"돌발 상황에도 스스로 대처" 보스턴다이나믹스 영상 공개

"순식간에 환해져, 영화인줄"…한밤 중 日 하늘서 포착된 별똥별

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

정의선 "현대차 DNA에 '혁신' 내재…기술로 인류의 삶 개선 기여"

새로운 이슈 보기