대구 달성군, 폭염대책 눈에 띄네…양심양산·스마트 그늘막·살수차

최근 3년 기상청 통계(2022~2024년)에 따르면, 대구시는 8월 최고기온이 37℃를 넘고 9월에도 33℃ 이상의 늦더위가 이어지는 등 폭염 장기화 현상이 뚜렷하다. 특히, 지난해 9월에는 36℃ 이상까지 오르며 늦여름 폭염 대응의 필요성이 커졌다.

대구 달성군은 이 같은 기후 변화에 대응해 폭염 저감 대책을 본격 추진중이다. 주요 사업으로는 스마트 그늘막 설치, 양심양산 대여, 살수차 운영 등이 있다.

대구 달성군이 횡단보도에 설치한 스마트 그늘막.

달성군은 지역주민 누구나 무료로 이용할 수 있는 양심양산 대여 사업을 시행중이다. 현재는 군청 2층 종합민원과 앞에 비치돼 있으며, 2026년까지 9개 읍·면 행정복지센터로 확대할 계획이다.

양산은 대여한 장소 또는 각 행정복지센터에 반납하면 된다. 반납된 양산은 매일 소독을 거쳐 재사용된다. 달성군은 양산이 체감온도를 낮추는 것은 물론, 피부 질환이나 탈모 예방에도 효과가 있는 실생활형 폭염 대응 수단으로 평가하고 있다.

도로 온도를 낮추기 위한 살수차 운영도 병행된다. 폭염 특보가 발효되면 살수차 4대를 동원해 주요 간선도로 230㎞ 구간에 하루 2회 살수를 실시한다. 도로 복사열과 열섬 현상을 줄이기 위한 조치다.

여기에 더해, 노면 온도가 섭씨 46도 이상일 경우 자동 작동하는 '클린로드 시스템'도 일부 지역에서 운영중이다. 현재 달성군 화원읍 명천로·화암로, 다사읍 대실역 일원에 설치돼 있으며, 오는 9월에는 유가읍 테크노상업로 구간에 추가 설치될 예정이다.

보행자 열사병 예방을 위한 스마트 그늘막도 확대되고 있다. 달성군은 현재 스마트형을 포함해 총 146곳에 그늘막을 운영중이다. 이는 대구시 내 자치구·군 가운데 가장 많은 수치다. 달성군은 앞으로 읍·면별 수요 조사를 통해 추가 설치를 검토하고 있다.

도로 열기를 낮춰주는 살수차.

최재훈 대구 달성군수는 "폭염은 단순히 불편을 넘어서 건강에 직접적인 위협이 되는 만큼, 군민들이 건강하고 안전한 여름을 보낼 수 있도록 세심한 대응을 이어가겠다"고 밝혔다.





