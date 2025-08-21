본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[클릭 e종목]"삼성전자, 반도체 업종 최선호주"

이승진기자

입력2025.08.21 07:48

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KB증권은 21일 삼성전자 를 반도체 업종 최선호주로 제시했다. 목표주가 9만원은 유지했다.


김동원 KB증권 연구원은 올 하반기 삼성전자의 추정 영업이익을 18조원으로 전망했다. 지난해와 비교해 14.8% 증가한 수치로, 2021년 하반기 이후 4년 만에 최대치를 달성할 것으로 예상된다. 반도체 (DS), 스마트 폰 (MX) 및 디스플레이 (DP) 실적 개선 속도가 기대치를 상회하고 있기 때문이라고 설명했다.

[클릭 e종목]"삼성전자, 반도체 업종 최선호주"
AD
원본보기 아이콘

김 연구원은 "올 하반기 삼성전자는 대내외 리스크 안개가 걷히는 전환점이 될 전망"이라고 내다봤다.

그는 "미 상무부의 삼성전자 지분 취득 검토는 미국 정부와 결속력 강화로 이어져 관세를 비롯한 정치적 리스크 완화 계기로 작용할 수 있다"면서 "기대 이상의 엔비디아 HBM4 샘플 테스트 결과와 2026년 공급자에서 수요자중심의 HBM 시장 구조 변화로 향후 엔비디아 공급 확대가능성을 높여 엔비디아향 HBM 사업의 불확실성을 완화시킬 것으로 예상된다"고 전망했다.


이어 "3년간 적자를 기록 중인 파운드리 사업은 23조원 규모의 테슬라 신규 수주와 애플 아이폰의 이미지센서 신규 공급에 따른 가동률 상승으로 중장기 실적 턴어라운드 전환점을 마련한 것으로 평가되어 향후 밸류에이션 상승 요인으로 작용할 전망"이라고 말했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '초고가' 화장품 정체 "샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1500마력 질주하는 K2 전차…생산력 앞세운 K방산의 현장"

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"배달 늦는다" 지적에 앙심…패스트푸드점 폭발물 자작극 배달기사 구속

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳'

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

식용류에 GMO 표시된다…식품업계 "공급망·비용 불안 여전"

새로운 이슈 보기